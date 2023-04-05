Оцениваем производительность The Last of Us: Part 1 на ПК после обновления v1.0.1.7

Несмотря на неудовлетворительное техническое состояние The Last of Us: Part 1 на ПК, разработчики из студии Naughty Dog радуют своей регулярной стабильностью. Авторы проекта выпустили уже третий по счету хотфикс с важными исправлениями для игры. Как изменилась производительность и стабильность The Last of Us: Part 1 на ПК, узнаем в сравнительных видео, которые представлены ниже.
Сравнение производительности The Last of Us: Part 1 патчем 1.0.1.6 и 1.0.1.7 на RTX 4090:
Сравнение производительности The Last of Us с новым обновлением и драйвером 531.58 на GTX 1060:
Сравнение производительности игры с драйверами 23.3.2 и 23.4.1 от AMD:
Судя по опубликованным видео, патч v1.0.1.7 для The Last of Us: Part 1 заметнее всего влияет на производительности при использовании мощных систем. Сборки ПК с видеокартами последних серий в некоторых сценах получают дополнительные FPS. Более бюджетные конфигурации прибавки кадров не получили, но игра стала работать стабильнее.
Как сообщают игроки в комментариях, новое обновление увеличило время компиляции шейдеров The Last of Us: Part 1. В остальном игра стала работать немного плавнее и сократилось количество вылетов, но глобальные проблемы остались. Если вы столкнулись с плохой производительностью The Last of Us: Part 1 на ПК, рекомендуем ознакомиться с нашим гайдом по оптимизации игры.
"новое обновление увеличило время компиляции шейдеров"
собаки посчитали, что шейдеры у пкшников компилируются слишком быстро, надо бы еще подольше сделать... это клиника
Причем тут собаки? Порт и соответственно патчи к ним, абсолютно другая студия делает.
я знаю, что iron galaxy делают порт, но нотидоги тоже, наверно, не просто так рядом стоят, смотрят им в мониторы и интересуются "чем занимаетесь, ребята?"
да и может, я под "собаками" не конкретно нотидогов имел в виду, а всех тех, кто причастен к этому куску кода)
Можно ли вырубить эту сраную компиляцию? Оставлял комп на час, он стоял пыхтел в итоге только 10%, спасибо не надо. Мне кажется из-за нее и фризит
вроде как нельзя вырубить. пока процесс идет, играть вообще нет смысла, проц долбится в сотку, нужно смиренно ожидать окончания процесса
Компилировалось точно также
ну ткк просто не надо покупать не оптимизированный порт с консоли.
Такую халтуру нужно наказывать рублем.
мы все с торрента скачали
и не за это, знаете ли, не заплатили деньги? (с)
Не все)
Единственный рабочий гайд по по оптимизации
Яснопонятно. Зайдем через пол годика
ждем Следующего патча
Что ее оценивать? НИЧЕГО не поменялось с патчем..
Стало значительно хуже. Это не порт а моча годразавра.
Ждём пэтч 1.0.9.9
1.9.9.9
9.9.9.9. ))
∞.∞.∞.∞.
ждем следующий патч
В пятницу новый большой патч выйдет, это хот фикс по факту.
После последней обновы на gtx 1070 и ryzen 5 2600, 16 оперативы - почти ушли фризы, это уже победа.
на 1.0.1.6 нормально прошел без лагов и вылетов
а какие у тебя характеристики? У меня видео RTX 2060 super и у меня нереально фризит.
Ryzen 5 5600X, RX6700XT, 32GB 3600, NVME. 2К разрешение, полные ультра, fsr на качество 50-100fps, более чем играбельно, прошёл с комфортом и удовольствием.
Проц загружен от 60 до 90%, видеокарта естественно 99-100%, видеопамять 11800мб, ОЗУ 14гб, иногда 22гб но потом сбрасывает снова до 14.
Вылетов за 1.5 часа небыло, производительность чуть лучше, просадки есть примерно до 50 фпс,все на ультра, система R53600;rtx 3080ti 12 gb, 32 ram, 1tb m2.
Афигительная игра! Жаль что такая коротка.... Короткая потому что суперская.!!
FPS тот-же, но хоть геймпад наладили!
создатели порта просто явные сонибои и бесились от того, что я в их эксклюзив бесплатно играть буду.
Создатели порта просто афелированная контора занимающаяся распилом бабок, во главе которой стоит один из бывших директоров сони, это кстати та самая 4онтора которая в свое время выпустила в хлам не рабочего Бэтмена, продажи которого потом были отозванны, а всем купившим ворнер Бразерс потом с тиме бесплатно дарили все прошлые части бетмена.
тогда всё понятно, но и раз бывший сонькин директор там, то моё утверждение тоже верно.
-15 фепесов на тех же настройках)ахрененный патч что тут скажеш ахахах
Придется подождать, те кто купил для них это конечно плохо.
Да 4500 заплатил,а получил плохую оптимизацию,так-то играется без вылетов, уже прошел до зимы, но ждём годную оптимизацию
ничего, глядишь умнее станут
Вряд ли, дураки не обучаемые, им годами говорят, не делайте предзаказу не вышедших проектов, 5о они продолжают их делать, а потом все плюются от плохой оптимизация багов и прочего. Сообственно вся система выпуска кривых игр на релизе сделанна именно благодаря тому, что хомяков приучили платить за ещё не вышедший продукт.
я один раз сделал предзаказ и это был рдр 2, больше никаких предзаказов! игра первые 4 дня вообще не запускалась) а ошибка была в самом овно лаунчере кокстаров
как же тлоу репостеров бонусами кормит, аж слышно как чавкают.
(1080,16гб,i7 7700K, FHD)Играю на высоких-средних, багов не было, картинка местами тяжеловата идёт, fps залочил на 50, файл подкач. до 25К поставил, просадки до 35 бывают оч редко. В принципе, да, оптимизация не лучшая, Cyberpunk шел почти на ультра в 50-70 fps. Ко всему остальному вопросов нет, пока не пройду полностью выводов делать не буду.
Тут так быстро ничего не исправят уйдут месяцы, а так те кто купил просто кинули выпустили игру в раннем доступе, без надписи что игра не доделанная.
Когда там 2 часть уже на комп выпустят!
у кого карточки от амд 6000 серии и процессоры ryzen 5000 серии активируйте smart acces memory, это еще +10 fps
мдэ.... Тут актуальна цитата Геральда, как никогда прежде.....
Да, злосчастные вылеты (вроде бы) прекратились. Не забудьте, кроме патча, установить драйвера Nvidia с хотфиксом 531.58
Прошел игру на патче 1.6. За всю игру 1 раз вылетела. Небольшие просадки были, но ничего критичного
я жду пятницы специально не играю в игру
Всë, вчера прошëл основной сюжет, а сегодня DLC. В целом играбельно, картинка красивая, основной сюжет классный, а вот DLC *****. Почти ничего не рассказали о прошлом Элли и пропихнули свою лесбийскую повестку. Надеюсь до осени они допилят свой ремейк до идеала, но мне уже пофиг если честно))
в длс как таковой повесточки и нету, это дружба двух подруг
Ага, то есть они чисто по о дружески засосались в губы под конец?
Ну так то не такая уж редкость, когда девушки по дружески обнимают или целуют друг друга, например при встрече)
В щëку может быть, но при этом Элли говорила своей подруге, что они были больше чем друзья. Может быть она имела в виду что она ей как сестра, но в DLC нет тому чëтких подтверждений, поэтому трактовать это поведение можно по-разному. Но если честно выглядело это как типичное проявление ЛГБТ))
дак так оно и было. она же лесбуха. во второй части это прям показано
Капец, игра 2013 года не работает нормально на моей 3070 . . .
как бы это ремейк .
ps3 есть разница
Мне кажется игра пошла чутка получше
3060ti,3600х,32g - озу,в 2к - все очень и очень Неплавно,фпс лок стоит на 60,просадки до 44
Так видеопамяти 8 gb всего, поэтому и не плавно, тут надо 12 минимум.
3070ti в 2к 80-100фпс,зависит от сцены. Все ок у меня походу одного с производительностью, просадок небыло,но еб*ные вылеты - это что то с чем
Разрешение fhd сделай и dlss отключи. Тоже вылетало.
теперь на каждый хотфикс будет новость и куча тестов? Тютю?
долго они будут чинить, проще на консоли пройти без багов.
цена консоли + цена игры, ну удачи тебе пройти без багов))
Я то прошел, этот шедевр, владея PlayStation 3, и пере прошел имея PlayStation 4. Ну а порты с консолях всегда были и будут выходить кривыми до жути.
Нихера, тут прокол от сони, они дали портировать ремастер клоунам, которые уже обосрались с крупным проектом. Причём паук не был кривым портом, ГоВ тоже вроде, Про анч незнаю, хорайзон и ретёрнал особо никому не интересен, поэтому по ним сказать тож ничу не могу.
Почему же тогда недавний анчартед и бог войны шли идеально на ПК? Или это мы не берём?)
Ну у меня и с релизной версией никаких проблем не было: плавные 4к/60 фпс. А в видео вон даже на 1060 вполне играбельно: хз из-за чего такой бугурт...
Я сейчас чучуть поиграл с видеокартой 4 гб играть можно но качество как у пс2