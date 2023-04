Оцениваем производительность The Last of Us: Part 1 на ПК после обновления v1.0.1.7 ©

Несмотря на неудовлетворительное техническое состояние The Last of Us: Part 1 на ПК, разработчики из студии Naughty Dog радуют своей регулярной стабильностью. Авторы проекта выпустили уже третий по счету хотфикс с важными исправлениями для игры. Как изменилась производительность и стабильность The Last of Us: Part 1 на ПК, узнаем в сравнительных видео, которые представлены ниже.

Сравнение производительности The Last of Us: Part 1 патчем 1.0.1.6 и 1.0.1.7 на RTX 4090:

Сравнение производительности The Last of Us с новым обновлением и драйвером 531.58 на GTX 1060:

Сравнение производительности игры с драйверами 23.3.2 и 23.4.1 от AMD:

Судя по опубликованным видео, патч v1.0.1.7 для The Last of Us: Part 1 заметнее всего влияет на производительности при использовании мощных систем. Сборки ПК с видеокартами последних серий в некоторых сценах получают дополнительные FPS. Более бюджетные конфигурации прибавки кадров не получили, но игра стала работать стабильнее.

Как сообщают игроки в комментариях, новое обновление увеличило время компиляции шейдеров The Last of Us: Part 1. В остальном игра стала работать немного плавнее и сократилось количество вылетов, но глобальные проблемы остались. Если вы столкнулись с плохой производительностью The Last of Us: Part 1 на ПК, рекомендуем ознакомиться с нашим гайдом по оптимизации игры.