The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 056 оценок

Оцениваем производительность The Last of Us: Part 1 на ПК после обновления v1.0.1.7

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Gutsz
Новости

Несмотря на неудовлетворительное техническое состояние The Last of Us: Part 1 на ПК, разработчики из студии Naughty Dog радуют своей регулярной стабильностью. Авторы проекта выпустили уже третий по счету хотфикс с важными исправлениями для игры. Как изменилась производительность и стабильность The Last of Us: Part 1 на ПК, узнаем в сравнительных видео, которые представлены ниже.

Сравнение производительности The Last of Us: Part 1 патчем 1.0.1.6 и 1.0.1.7 на RTX 4090:

Сравнение производительности The Last of Us с новым обновлением и драйвером 531.58 на GTX 1060:

Сравнение производительности игры с драйверами 23.3.2 и 23.4.1 от AMD:

Судя по опубликованным видео, патч v1.0.1.7 для The Last of Us: Part 1 заметнее всего влияет на производительности при использовании мощных систем. Сборки ПК с видеокартами последних серий в некоторых сценах получают дополнительные FPS. Более бюджетные конфигурации прибавки кадров не получили, но игра стала работать стабильнее.

Как сообщают игроки в комментариях, новое обновление увеличило время компиляции шейдеров The Last of Us: Part 1. В остальном игра стала работать немного плавнее и сократилось количество вылетов, но глобальные проблемы остались. Если вы столкнулись с плохой производительностью The Last of Us: Part 1 на ПК, рекомендуем ознакомиться с нашим гайдом по оптимизации игры.

ПК Производительность
-30
71
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Комментарии: 71
Ваш комментарий
JIoMTuK

"новое обновление увеличило время компиляции шейдеров"

собаки посчитали, что шейдеры у пкшников компилируются слишком быстро, надо бы еще подольше сделать... это клиника

22
CeperaEnTa

Причем тут собаки? Порт и соответственно патчи к ним, абсолютно другая студия делает.

1
JIoMTuK CeperaEnTa

я знаю, что iron galaxy делают порт, но нотидоги тоже, наверно, не просто так рядом стоят, смотрят им в мониторы и интересуются "чем занимаетесь, ребята?"

да и может, я под "собаками" не конкретно нотидогов имел в виду, а всех тех, кто причастен к этому куску кода)

7
gpanukyc

Можно ли вырубить эту сраную компиляцию? Оставлял комп на час, он стоял пыхтел в итоге только 10%, спасибо не надо. Мне кажется из-за нее и фризит

0
JIoMTuK gpanukyc

вроде как нельзя вырубить. пока процесс идет, играть вообще нет смысла, проц долбится в сотку, нужно смиренно ожидать окончания процесса

0
Палыч Роков

Компилировалось точно также

0
buddaset

ну ткк просто не надо покупать не оптимизированный порт с консоли.
Такую халтуру нужно наказывать рублем.

12
SaintsFlot

мы все с торрента скачали

18
Coburn86 SaintsFlot

и не за это, знаете ли, не заплатили деньги? (с)

0
Eclair_93 SaintsFlot

Не все)

1
Velikiy Guru

Единственный рабочий гайд по по оптимизации

12
3Dionis

Яснопонятно. Зайдем через пол годика

8
Sneaky Pete

ждем Следующего патча

4
Eclair_93

Что ее оценивать? НИЧЕГО не поменялось с патчем..

3
Алексей20112

Стало значительно хуже. Это не порт а моча годразавра.

3
kolinmah

Ждём пэтч 1.0.9.9

2
Sneaky Pete

1.9.9.9

4
kolinmah Sneaky Pete

9.9.9.9. ))

5
VasiliyPixel kolinmah

∞.∞.∞.∞.

3
ivav196818

ждем следующий патч

2
TRADS80

В пятницу новый большой патч выйдет, это хот фикс по факту.

1
timobzdun

После последней обновы на gtx 1070 и ryzen 5 2600, 16 оперативы - почти ушли фризы, это уже победа.

1
Edward2777

на 1.0.1.6 нормально прошел без лагов и вылетов

1
Тамир Беноевский

а какие у тебя характеристики? У меня видео RTX 2060 super и у меня нереально фризит.

0
Edward2777 Тамир Беноевский

Ryzen 5 5600X, RX6700XT, 32GB 3600, NVME. 2К разрешение, полные ультра, fsr на качество 50-100fps, более чем играбельно, прошёл с комфортом и удовольствием.

0
Edward2777 Тамир Беноевский

Проц загружен от 60 до 90%, видеокарта естественно 99-100%, видеопамять 11800мб, ОЗУ 14гб, иногда 22гб но потом сбрасывает снова до 14.

0
AndreySav

Вылетов за 1.5 часа небыло, производительность чуть лучше, просадки есть примерно до 50 фпс,все на ультра, система R53600;rtx 3080ti 12 gb, 32 ram, 1tb m2.

1
Edward2777

Афигительная игра! Жаль что такая коротка.... Короткая потому что суперская.!!

1
bag1973

FPS тот-же, но хоть геймпад наладили!

1
Anefion

создатели порта просто явные сонибои и бесились от того, что я в их эксклюзив бесплатно играть буду.

1
Mranabiz

Создатели порта просто афелированная контора занимающаяся распилом бабок, во главе которой стоит один из бывших директоров сони, это кстати та самая 4онтора которая в свое время выпустила в хлам не рабочего Бэтмена, продажи которого потом были отозванны, а всем купившим ворнер Бразерс потом с тиме бесплатно дарили все прошлые части бетмена.

2
Anefion Mranabiz

тогда всё понятно, но и раз бывший сонькин директор там, то моё утверждение тоже верно.

0
stahyr1488

-15 фепесов на тех же настройках)ахрененный патч что тут скажеш ахахах

1
Denn132

Придется подождать, те кто купил для них это конечно плохо.

0
EvgeniiV

Да 4500 заплатил,а получил плохую оптимизацию,так-то играется без вылетов, уже прошел до зимы, но ждём годную оптимизацию

-1
Kot9lra street

ничего, глядишь умнее станут

0
Mranabiz Kot9lra street

Вряд ли, дураки не обучаемые, им годами говорят, не делайте предзаказу не вышедших проектов, 5о они продолжают их делать, а потом все плюются от плохой оптимизация багов и прочего. Сообственно вся система выпуска кривых игр на релизе сделанна именно благодаря тому, что хомяков приучили платить за ещё не вышедший продукт.

1
Kot9lra street Mranabiz

я один раз сделал предзаказ и это был рдр 2, больше никаких предзаказов! игра первые 4 дня вообще не запускалась) а ошибка была в самом овно лаунчере кокстаров

0
FlexGum

как же тлоу репостеров бонусами кормит, аж слышно как чавкают.

0
Mixail199

(1080,16гб,i7 7700K, FHD)Играю на высоких-средних, багов не было, картинка местами тяжеловата идёт, fps залочил на 50, файл подкач. до 25К поставил, просадки до 35 бывают оч редко. В принципе, да, оптимизация не лучшая, Cyberpunk шел почти на ультра в 50-70 fps. Ко всему остальному вопросов нет, пока не пройду полностью выводов делать не буду.

0
kotasha

Тут так быстро ничего не исправят уйдут месяцы, а так те кто купил просто кинули выпустили игру в раннем доступе, без надписи что игра не доделанная.

0
SERGEY-SP

Когда там 2 часть уже на комп выпустят!

0
Edward2777

у кого карточки от амд 6000 серии и процессоры ryzen 5000 серии активируйте smart acces memory, это еще +10 fps

0
Baka Mitai

мдэ.... Тут актуальна цитата Геральда, как никогда прежде.....

0
Merelone

Да, злосчастные вылеты (вроде бы) прекратились. Не забудьте, кроме патча, установить драйвера Nvidia с хотфиксом 531.58

0
WANTED174

Прошел игру на патче 1.6. За всю игру 1 раз вылетела. Небольшие просадки были, но ничего критичного

0
FURYbushmaster

я жду пятницы специально не играю в игру

0
Jarvis666

Всë, вчера прошëл основной сюжет, а сегодня DLC. В целом играбельно, картинка красивая, основной сюжет классный, а вот DLC *****. Почти ничего не рассказали о прошлом Элли и пропихнули свою лесбийскую повестку. Надеюсь до осени они допилят свой ремейк до идеала, но мне уже пофиг если честно))

-1
beyskard

в длс как таковой повесточки и нету, это дружба двух подруг

-2
Jarvis666 beyskard

Ага, то есть они чисто по о дружески засосались в губы под конец?

1
SleepyGamer Jarvis666

Ну так то не такая уж редкость, когда девушки по дружески обнимают или целуют друг друга, например при встрече)

-2
Jarvis666 SleepyGamer

В щëку может быть, но при этом Элли говорила своей подруге, что они были больше чем друзья. Может быть она имела в виду что она ей как сестра, но в DLC нет тому чëтких подтверждений, поэтому трактовать это поведение можно по-разному. Но если честно выглядело это как типичное проявление ЛГБТ))

0
Алексей20112 Jarvis666

дак так оно и было. она же лесбуха. во второй части это прям показано

1
Altered

Капец, игра 2013 года не работает нормально на моей 3070 . . .

-1
rafikrasta

как бы это ремейк .

ps3 есть разница

0
rafikrasta rafikrasta
0
Палыч Роков

Мне кажется игра пошла чутка получше

-1
Nokiamax

3060ti,3600х,32g - озу,в 2к - все очень и очень Неплавно,фпс лок стоит на 60,просадки до 44

-2
IlovePS4

Так видеопамяти 8 gb всего, поэтому и не плавно, тут надо 12 минимум.

-4
siska_piska_man

3070ti в 2к 80-100фпс,зависит от сцены. Все ок у меня походу одного с производительностью, просадок небыло,но еб*ные вылеты - это что то с чем

-1
adioss777 siska_piska_man

Разрешение fhd сделай и dlss отключи. Тоже вылетало.

0
Димка Ребров

теперь на каждый хотфикс будет новость и куча тестов? Тютю?

-3
DAMIRON30

долго они будут чинить, проще на консоли пройти без багов.

-7
Дебил Джек

цена консоли + цена игры, ну удачи тебе пройти без багов))

0
DAMIRON30 Дебил Джек

Я то прошел, этот шедевр, владея PlayStation 3, и пере прошел имея PlayStation 4. Ну а порты с консолях всегда были и будут выходить кривыми до жути.

-5
Felixagryle DAMIRON30

Нихера, тут прокол от сони, они дали портировать ремастер клоунам, которые уже обосрались с крупным проектом. Причём паук не был кривым портом, ГоВ тоже вроде, Про анч незнаю, хорайзон и ретёрнал особо никому не интересен, поэтому по ним сказать тож ничу не могу.

0
Эруве DAMIRON30

Почему же тогда недавний анчартед и бог войны шли идеально на ПК? Или это мы не берём?)

0
arg22

Ну у меня и с релизной версией никаких проблем не было: плавные 4к/60 фпс. А в видео вон даже на 1060 вполне играбельно: хз из-за чего такой бугурт...

-22
Denn132

Я сейчас чучуть поиграл с видеокартой 4 гб играть можно но качество как у пс2

0