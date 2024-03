Саундтрек из The Last of Us выйдет в виде эксклюзивного винилового бокс-сета

Это 10-летие знаменитой серии игр от Naughty Dog, и в связи с этим Sony выпускает эксклюзивный коллекционный бокс-сет, включающий около 70 музыкальных композиций из The Last of Us и The Last of Us: Part II.

Композиции представлены на четырех разноцветных виниловых дисках, каждый из которых находится в отдельной упаковке с дизайном обложки от Ашрафа Омара. В магазине PlayStation уже можно оформить предварительный заказ на набор, цена которого составляет порядка $110 плюс доставка.

Созданная в 2013 году компанией Naughty Dog для PlayStation® видеоигра The Last of Us положила начало медиафраншизе, включающей в себя как игры, так и настольные игры и телешоу. И вот спустя десять лет после выхода игра по-прежнему считается одной из самых великих видеоигр в истории с точки зрения повествования и геймплея.



События игры, получившей признание у игроков, разворачиваются через двадцать лет после того, как современная цивилизация была уничтожена вирусной вспышкой. Джоэл, закаленный выживший, должен доставить 14-летнюю девочку Элли из карантинной зоны. То, что начинается как небольшая работа, вскоре превращается в жестокое, душераздирающее путешествие, в ходе которого им предстоит пересечь США и зависеть друг от друга в вопросах выживания.