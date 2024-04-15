Сериал The Last of Us получил премию Гильдии сценаристов США

14 апреля 2024 года в США вручили премии Гильдии сценаристов. Одним из лауреатов стало шоу The Last of Us, вышедшее в начале 2023-го: оно стало лидером в номинации за «Лучший новый сериал». Вместе с ним за победу боролись «Дипломатка», «Быть присяжным», «Покерфейс» и «Терапия».
На церемонии The Last of Us участвовала еще в одной номинации — «Лучший драматический сериал». Там награда досталась «Наследникам». Среди других претендентов были «Корона», «Проклятие» и «Дипломатка».
В числе других лауреатов премии оказались:
- Лучший оригинальный сценарий — «Оставленные»;
- Лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво»;
- Лучший сценарий комедийного сериала — «Медведь»;
- Лучший сценарий мини-сериала — «Грызня».
Премия Гильдии сценаристов — не единственная победа в копилке шоу The Last of Us. После выхода первого сезона сериал завоевал 48 наград и был номинирован 130 раз.
Пока неизвестно, когда выйдет второй сезон The Last of Us. В настоящий момент уже идут съемки продолжения: в начале марта к команде присоединились четыре актера — Дэнни Рамирес (сериал «Сокол и Зимний солдат»), Ариэла Барер (сериал «Беглецы»), Тати Габриэль («Анчартед: На картах не значится») и Спенсер Лорд (сериал «Семейная юрфирма»). Они сыграют друзей Эбби Андерсон — Мэнни, Мел, Нору и Оуэна.
получил премию Гейльдии сценаристов США
Там у них если в фильме или сериале нет мужика который сосет члены, то такой сериал вообще теперь никуда не допускается, ни на оскар никуда...
После выхода фоллаута это выглядит ещё комичнее. Сериал по фоллауту хоть фановый но от этого хотя бы получаешь удовольствие
Всего лишь надо было двум мужикам в десна задолбиться и вот нуднеший мусор собирает награды пачками
Это кто?