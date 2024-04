Сериал The Last of Us получил премию Гильдии сценаристов США

14 апреля 2024 года в США вручили премии Гильдии сценаристов. Одним из лауреатов стало шоу The Last of Us, вышедшее в начале 2023-го: оно стало лидером в номинации за «Лучший новый сериал». Вместе с ним за победу боролись «Дипломатка», «Быть присяжным», «Покерфейс» и «Терапия».

На церемонии The Last of Us участвовала еще в одной номинации — «Лучший драматический сериал». Там награда досталась «Наследникам». Среди других претендентов были «Корона», «Проклятие» и «Дипломатка».

В числе других лауреатов премии оказались:

Лучший оригинальный сценарий — «Оставленные»;

Лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво»;

Лучший сценарий комедийного сериала — «Медведь»;

Лучший сценарий мини-сериала — «Грызня».

Премия Гильдии сценаристов — не единственная победа в копилке шоу The Last of Us. После выхода первого сезона сериал завоевал 48 наград и был номинирован 130 раз.

Пока неизвестно, когда выйдет второй сезон The Last of Us. В настоящий момент уже идут съемки продолжения: в начале марта к команде присоединились четыре актера — Дэнни Рамирес (сериал «Сокол и Зимний солдат»), Ариэла Барер (сериал «Беглецы»), Тати Габриэль («Анчартед: На картах не значится») и Спенсер Лорд (сериал «Семейная юрфирма»). Они сыграют друзей Эбби Андерсон — Мэнни, Мел, Нору и Оуэна.