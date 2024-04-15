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The Last of Us: Part 1 13.06.2013
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби , Постапокалипсис
8.7 6 357 оценок

Сериал The Last of Us получил премию Гильдии сценаристов США

Simple Jack

14 апреля 2024 года в США вручили премии Гильдии сценаристов. Одним из лауреатов стало шоу The Last of Us, вышедшее в начале 2023-го: оно стало лидером в номинации за «Лучший новый сериал». Вместе с ним за победу боролись «Дипломатка», «Быть присяжным», «Покерфейс» и «Терапия».

На церемонии The Last of Us участвовала еще в одной номинации — «Лучший драматический сериал». Там награда досталась «Наследникам». Среди других претендентов были «Корона», «Проклятие» и «Дипломатка».

В числе других лауреатов премии оказались:

  • Лучший оригинальный сценарий — «Оставленные»;
  • Лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво»;
  • Лучший сценарий комедийного сериала — «Медведь»;
  • Лучший сценарий мини-сериала — «Грызня».

Премия Гильдии сценаристов — не единственная победа в копилке шоу The Last of Us. После выхода первого сезона сериал завоевал 48 наград и был номинирован 130 раз.

Пока неизвестно, когда выйдет второй сезон The Last of Us. В настоящий момент уже идут съемки продолжения: в начале марта к команде присоединились четыре актера — Дэнни Рамирес (сериал «Сокол и Зимний солдат»), Ариэла Барер (сериал «Беглецы»), Тати Габриэль («Анчартед: На картах не значится») и Спенсер Лорд (сериал «Семейная юрфирма»). Они сыграют друзей Эбби Андерсон — Мэнни, Мел, Нору и Оуэна.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Случайный Игрок

получил премию Гейльдии сценаристов США

0
Сережаа

Там у них если в фильме или сериале нет мужика который сосет члены, то такой сериал вообще теперь никуда не допускается, ни на оскар никуда...

0
Smusi

После выхода фоллаута это выглядит ещё комичнее. Сериал по фоллауту хоть фановый но от этого хотя бы получаешь удовольствие

0
Famiclone

Всего лишь надо было двум мужикам в десна задолбиться и вот нуднеший мусор собирает награды пачками

-2
hpi

Это кто?

-4