The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 669 оценок

Сравнение The Last of Us Part 1 на ПК с патчем 1.0.5 показывает улучшение оптимизации

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butcher69
Новости

Как вы уже знаете, The Last of Us Part 1 вышла на ПК в не самом лучшем техническом состоянии, но разработчики выпускают патчи, призванные улучшить игру. Вчера был выпущен огромный патч 1.0.5, который весит целых 49 ГБ. Он содержит разнообразные исправления, улучшения и должен оптимизировать использование процессора и видеокарты.

В сети появилась сравнения The Last of Us Part 1 с патчем 1.0.5 с другими версиями игры.

Патч действительно изменил работу с процессорами, что позволяет повысить FPS в областях, ограниченных GPU. Использование VRAM также снизилось для всех уровней качества. Наконец, компиляция шейдеров стала намного быстрее.

ПК Производительность
14
23
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Комментарии: 23
Ваш комментарий
Magistros

Но всё ещё используется какое-то ненормальное количество оперативной памяти.

5
Adalat

Нормальное у меня где то 16 хавало

0
kolinmah

Ну вот, нужно было всего лишь подождать пару месяцев)

0
TopPCGamer

По первому видосу сильное падение нагрузки на процессор, на втором видосе разница в нагрузке на уровне погрешности, так всё-таки смогли в оптимизон или нет?

-1
Sneaky Pete

По процу да… по использовании оперативной памяти пока нет

0
TopPCGamer Sneaky Pete

Все порты от Сони жрут много памяти, для меня объём вообще некритичен

0
Sneaky Pete TopPCGamer

Для меня тоже не критично, но факт остаётся фактом. Многие жалуются, особенно если стоит 16 гигов

0
Destroited

Скачайте 49 гигов чтобы поднять 2fps гениально блин ! Игра все еще не стоит того чтобы тратить на нее деньги. Посмотрим как будут дела спустя 100500 патчей и фиксов и может на распродаже -70% куплю.

-1
Viperaberus21

Спирать.

0
Destroited Viperaberus21

Там без патча, а без патча она еще хуже, уже проверял.

0
Аpelsin Destroited

где без патча?

0
RickeyIMBA

50 гигов апдейт который дает 2 фпса? дурачки которые пишут, что проц и тд разгрузился, ТОЛК какой? фпс тот же ничего не поменялось

-1
Sneaky Pete

Снижение нагрузки на проц - это уже хорошо, так как насиловать его не очень хотелось игрой из 2009 годв

1
real19911 Sneaky Pete

это версия с PS 5, какой 2009 год? поставь высокие или ультра настройки и посмотри на графику, освещение, тени и прочее, по твоему это должно на любом калькуляторе летать?

2
real19911

а какие у нас патчи правили сильно фпс? сравни версии Киберпанка релизную и 1.62, прибавился там фпс? анализировать научитесь, вместо того чтобы с остальной массой недовольных быть

0
Абабков Денис

Толк в том что ПК теперь не подрывает охлад в некоторых моментах когда идёт большая нагрузка на процессор

0
Sneaky Pete real19911

я не говорил, что должно летать на старых процах. Но и на новых так себе картина была по использованию процессора. И тот факт что они сильно снизили нагрузку оптимизировав код говорит о кривости разрабов. Ну а то что фактически игра 2009 года доработанная для пс5 - это тоже как бы факт

0
riptor2012

Короче, пару кадров прибавилось, а просадки фпс, как были так и есть...

-4
MeduzaRUS

+

-6