Сравнение The Last of Us Part 1 на ПК с патчем 1.0.5 показывает улучшение оптимизации ©

Как вы уже знаете, The Last of Us Part 1 вышла на ПК в не самом лучшем техническом состоянии, но разработчики выпускают патчи, призванные улучшить игру. Вчера был выпущен огромный патч 1.0.5, который весит целых 49 ГБ. Он содержит разнообразные исправления, улучшения и должен оптимизировать использование процессора и видеокарты.

В сети появилась сравнения The Last of Us Part 1 с патчем 1.0.5 с другими версиями игры.

Патч действительно изменил работу с процессорами, что позволяет повысить FPS в областях, ограниченных GPU. Использование VRAM также снизилось для всех уровней качества. Наконец, компиляция шейдеров стала намного быстрее.