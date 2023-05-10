Сравнение The Last of Us Part 1 на ПК с патчем 1.0.5 показывает улучшение оптимизации

Как вы уже знаете, The Last of Us Part 1 вышла на ПК в не самом лучшем техническом состоянии, но разработчики выпускают патчи, призванные улучшить игру. Вчера был выпущен огромный патч 1.0.5, который весит целых 49 ГБ. Он содержит разнообразные исправления, улучшения и должен оптимизировать использование процессора и видеокарты.
В сети появилась сравнения The Last of Us Part 1 с патчем 1.0.5 с другими версиями игры.
Патч действительно изменил работу с процессорами, что позволяет повысить FPS в областях, ограниченных GPU. Использование VRAM также снизилось для всех уровней качества. Наконец, компиляция шейдеров стала намного быстрее.
Но всё ещё используется какое-то ненормальное количество оперативной памяти.
Нормальное у меня где то 16 хавало
Ну вот, нужно было всего лишь подождать пару месяцев)
По первому видосу сильное падение нагрузки на процессор, на втором видосе разница в нагрузке на уровне погрешности, так всё-таки смогли в оптимизон или нет?
По процу да… по использовании оперативной памяти пока нет
Все порты от Сони жрут много памяти, для меня объём вообще некритичен
Для меня тоже не критично, но факт остаётся фактом. Многие жалуются, особенно если стоит 16 гигов
Скачайте 49 гигов чтобы поднять 2fps гениально блин ! Игра все еще не стоит того чтобы тратить на нее деньги. Посмотрим как будут дела спустя 100500 патчей и фиксов и может на распродаже -70% куплю.
Спирать.
Там без патча, а без патча она еще хуже, уже проверял.
где без патча?
50 гигов апдейт который дает 2 фпса? дурачки которые пишут, что проц и тд разгрузился, ТОЛК какой? фпс тот же ничего не поменялось
Снижение нагрузки на проц - это уже хорошо, так как насиловать его не очень хотелось игрой из 2009 годв
это версия с PS 5, какой 2009 год? поставь высокие или ультра настройки и посмотри на графику, освещение, тени и прочее, по твоему это должно на любом калькуляторе летать?
а какие у нас патчи правили сильно фпс? сравни версии Киберпанка релизную и 1.62, прибавился там фпс? анализировать научитесь, вместо того чтобы с остальной массой недовольных быть
Толк в том что ПК теперь не подрывает охлад в некоторых моментах когда идёт большая нагрузка на процессор
я не говорил, что должно летать на старых процах. Но и на новых так себе картина была по использованию процессора. И тот факт что они сильно снизили нагрузку оптимизировав код говорит о кривости разрабов. Ну а то что фактически игра 2009 года доработанная для пс5 - это тоже как бы факт
Короче, пару кадров прибавилось, а просадки фпс, как были так и есть...
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