В последней ПК-версии The Last of Us Part 1 улучшены текстуры и загрузка ЦП, но добавлены новые заикания ©

ПК-версия The Last of Us Part I, вышедшая в марте этого года, была не очень удачной. Она отличалась шаткой производительностью, низким качеством изображения на железе среднего уровня и, конечно же, большим количеством ошибок. С тех пор Naughty Dog и разработчик ПК-версии Iron Galaxy активно выпускали исправления, но действительно ли они улучшили впечатления от игры?



Digital Foundry удалось по-новому взглянуть на The Last of Us Part I, и, если говорить коротко, игра стала лучше, но все еще далека от совершенства. Более того, появилось несколько новых проблем. Если у вас есть свободные 15 минут, вы можете ознакомиться с полным обзором Digital Foundry ниже, или прокрутите страницу вниз, чтобы узнать о ключевых моментах.

Начнем с хороших новостей: в The Last of Us Part I полностью переработаны текстуры. Они не только выглядят намного приятнее на средних настройках и ниже, но и потребляют меньше VRAM (в среднем на 1,5 ГБ меньше, независимо от настроек). Это означает, что на 8 Гб графических процессорах теперь можно запускать вполне прилично выглядящую версию игры. В целом, использование ЦП также улучшилось в среднем примерно на 10%, хотя использование ЦП осталось примерно таким же. Это означает, что вы увидите несколько лучшую, но все еще не выдающуюся производительность (RTX 2070 Super будет работать в игре на средних-40-50 fps при 1440p и высоких настройках). Заикания при передаче фонового потока также остаются проблемой.

Говоря о заиканиях, Naughty Dog и Iron Galaxy сократили время ожидания компиляции шейдеров при первой игре в The Last of Us Part I (около 25 минут по сравнению с более чем 40 в прошлом), но, похоже, за это пришлось заплатить. Да, в игре появились задержки компиляции шейдеров. Не так сильно, как в некоторых других недавних играх для ПК, но все же временами довольно ощутимо. Соедините это с продолжающимся существованием различных ошибок, и вы получите игру, которая теперь, по крайней мере, пригодна для игры, но все еще далека от идеала или того же уровня полировки, что и версия для PS5. Дойдет ли The Last of Us Part I до этого уровня на ПК, пока неизвестно.