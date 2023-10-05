Ведущий дизайнер по монетизации покинул Naughty Dog на фоне слухов о "заморозке" The Last of Us: Factions

Попытки Naughty Dog создать сервисную мультиплеерную игру во вселенной The Last of Us, похоже, не увенчались успехом. Недавно появились сообщения о том, что отдельный многопользовательский проект The Last of Us Factions был "заморожен", что, в свою очередь, послужило толчком к тому, что в начале года команда разработчиков проекта была сокращена после внутренней переоценки, проведенной Sony.
И вот теперь, по всей видимости, из студии стали уходить и ключевые члены этой команды. Как сообщил в Twitter, Андерс Ховард, который был главным дизайнером по монетизации многопользовательской игры Last of Us, покинул Naughty Dog. Последнее обновление его профиля в LinkedIn подтвердило, что он покинул компанию в сентябре.
Ховард присоединился к Naughty Dog в ноябре прошлого года, до этого он почти восемь лет проработал в Epic Games, где занимался разработкой Fortnite.
Недавно стало известно, что Naughty Dog уволила по меньшей мере 25 контрактных сотрудников из команды QA, что, вероятно, было связано с состоянием мультиплеерной The Last of Us Factions.
В связи с уходом Андерса Говарда в сообществе появились опасения за судьбу The Last of Us: Factions, поскольку вероятность отмены игры теперь довольно высока. Как бы то ни было, но нам остается только ждать, чтобы выяснить развязку этой истории.
Анонс The Last of Us: Factions состоялся уже достаточно давно, но ни даты выхода, ни игрового процесса так и не представлено.
По петухезации. Такой профессии вообще быть не должно. Если человек покупает игру - он её покупает. А не чтоб еще постоянно платить, платить, платить. Надеюсь всё больше геймеров это поймет и подобные специалисты "по монетизации" пойдут мести улицы.
Какие могут быть опасения за донатную помойку. Закроют её и слава Богу.