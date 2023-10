Ведущий дизайнер по монетизации покинул Naughty Dog на фоне слухов о "заморозке" The Last of Us: Factions ©

Попытки Naughty Dog создать сервисную мультиплеерную игру во вселенной The Last of Us, похоже, не увенчались успехом. Недавно появились сообщения о том, что отдельный многопользовательский проект The Last of Us Factions был "заморожен", что, в свою очередь, послужило толчком к тому, что в начале года команда разработчиков проекта была сокращена после внутренней переоценки, проведенной Sony.

И вот теперь, по всей видимости, из студии стали уходить и ключевые члены этой команды. Как сообщил в Twitter, Андерс Ховард, который был главным дизайнером по монетизации многопользовательской игры Last of Us, покинул Naughty Dog. Последнее обновление его профиля в LinkedIn подтвердило, что он покинул компанию в сентябре.

Ховард присоединился к Naughty Dog в ноябре прошлого года, до этого он почти восемь лет проработал в Epic Games, где занимался разработкой Fortnite.

Недавно стало известно, что Naughty Dog уволила по меньшей мере 25 контрактных сотрудников из команды QA, что, вероятно, было связано с состоянием мультиплеерной The Last of Us Factions.

В связи с уходом Андерса Говарда в сообществе появились опасения за судьбу The Last of Us: Factions, поскольку вероятность отмены игры теперь довольно высока. Как бы то ни было, но нам остается только ждать, чтобы выяснить развязку этой истории.

Анонс The Last of Us: Factions состоялся уже достаточно давно, но ни даты выхода, ни игрового процесса так и не представлено.