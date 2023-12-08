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Last Sentinel TBA
Экшен, Киберпанк
5 1 оценка

Мрачный киберпанк и динамичный экшен - анонсирована Last Sentinel

GRAF_RAGE
Новости

Добро пожаловать в далекое будущее, где на улицах Токио не осталось свободных и безопасных мест.

Разработчики обещают динамичный экшен в открытом мире. Игрокам предстоит выступить в роли "Последнего стража", вот только не совсем ясно чего. Из трейлера можно понять только то, что некая корпорация охотится за киборгами. Однако цели и мотивация сторон конфликта совершенно неясны.

Имя главной героини Hiromi Shoda и играя за нее предстоит погружаться в эту сюжетно ориентированную (по славам разработчиков) игру. Ну и по негласной традиции TGA 2023 - информации об игре просто нет. Мы продолжим следить за новостями в ожидании хоть каких-то подробностей.

1
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Alkatraz7N7

Какой же унылейший awards... Зря проснулся, надо было спать

2
VikiPedia

Выглядит не очень

0
IndecisiveBeast

а метро будет?

0
askazanov

А вот что то интересное!!! Если ещё реально открытые локации - вообще круть!!!!!

-1