Асимметричный хоррор Last Year получил вторую жизнь и стал бесплатным ©

После нескольких лет молчания и неработающих серверов создатели асимметричного хоррора Last Year пришли с громким заявлением. Теперь игра стала бесплатной, а серверы полностью работоспособны. Данный проект вышел еще в 2019 году и прошел весьма непростой путь, но теперь авторы решили вернуться вновь.

Несмотря на все свои проблемы, Last Year всегда имел хоть и небольшую, но фан-базу, которая верила в потенциал игры. И впрямь, учитывая, что проект вышел в 2019 году, как графически, так и геймплейно он ощущался весьма достойным на фоне своих конкурентов. Большой проблемой для СНГ регионов была именно работа серверов, так как у многих игроков пинг просто зашкаливал, что сильно препятствовало адекватному игровому опыту.

Last Year – это асимметрический хоррор от небольшой студии Undaunted Games. В нем игроки могут выбрать сторону выживших или убийц. Первые имеют свои уникальные навыки и даже оружие, а вторые расставляют ловушки и нападают на людей со спины, дабы не дать тем спастись.