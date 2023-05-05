Асимметричный хоррор Last Year получил вторую жизнь и стал бесплатным

После нескольких лет молчания и неработающих серверов создатели асимметричного хоррора Last Year пришли с громким заявлением. Теперь игра стала бесплатной, а серверы полностью работоспособны. Данный проект вышел еще в 2019 году и прошел весьма непростой путь, но теперь авторы решили вернуться вновь.
Несмотря на все свои проблемы, Last Year всегда имел хоть и небольшую, но фан-базу, которая верила в потенциал игры. И впрямь, учитывая, что проект вышел в 2019 году, как графически, так и геймплейно он ощущался весьма достойным на фоне своих конкурентов. Большой проблемой для СНГ регионов была именно работа серверов, так как у многих игроков пинг просто зашкаливал, что сильно препятствовало адекватному игровому опыту.
Last Year – это асимметрический хоррор от небольшой студии Undaunted Games. В нем игроки могут выбрать сторону выживших или убийц. Первые имеют свои уникальные навыки и даже оружие, а вторые расставляют ловушки и нападают на людей со спины, дабы не дать тем спастись.
задумка игры неплохая, мне особенно зашла карта школы. жаль, что сложилась такая судьба
Ура, есть повод зайти снова!
Очень печально было, когда игра умерла. До этого 170 часов набегал, был отличный аналог Friday the 13th: The Game и Dead by Daylight, по своему особенная игра со своими фишками.