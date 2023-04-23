LawBreakers 08.08.2017
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Клифф Блезински хочет попробовать воскресить LawBreakers с помощью компании Nexon

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butcher69
Новости

Отец оригинальной трилогии Gears of War публично заявил о своем намерении воскресить проект LawBreakers с помощью компании Nexon.

Согласно заявлению Клиффа Блезински в социальных сетях после того, как в последние дни появились новости о LawBreakers, интеллектуальная собственность игры все еще находится в руках азиатского игрового гиганта. Поэтому создатель Gears of War намерен вернуть этот проект к жизни, чтобы отпраздновать свое возвращение в индустрию видеоигр.

"Оказывается, Nexon по-прежнему владеет правами на LawBreakers", - начинает свое сообщение Клиффи Би, а затем обращается непосредственно к Оуэну Махони, генеральному директору Nexon, с предложением: "Как насчет того, чтобы отправить мне сообщение, чтобы мы могли обсудить воскрешение LawBreakers?".

Вспоминая безжалостные цифры LawBreakers и признание провала проекта командой Boss Key Productions, очень трудно представить себе грандиозное возвращение этого злополучного шутера, который закрыл свои двери в 2018 году, не прошло и года после его выхода на ПК и PlayStation 4.

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