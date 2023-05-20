Клифф Блезински: Переговоры с Nexon о возвращении LawBreakers продолжаются ©

Клифф Блезински опубликовал свежую информацию по вопросу LawBreakers, а именно о возможности возвращения игры. По его словам, переговоры с Nexon продвигаются, и теперь появилась третья сторона, желающая возвращения игры, которая наняла своего адвоката для продолжения обсуждения.

Блезински: "Мой друг, у которого есть своя фирма и который заинтересован в возрождении LawBreakers, нанял адвоката в Лос-Анджелесе для переговоров с Nexon по этому поводу".

LawBreakers была запущена в августе 2017 года и была хорошо принята критиками и теми, кто успел в нее поиграть. К сожалению, она не имела большого успеха, и в итоге разработка была остановлена, а сама игра была закрыта всего через восемь месяцев. Сейчас говорят о возможном возвращении, хотя пока неизвестно, на каких условиях.