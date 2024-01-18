Симулятор газонокосильщика Lawn Mowing Simulator доберётся до Nintendo Switch в марте

Дюссельдорфский разработчик и издатель видеоигр astragon Entertainment и Skyhook Games Studio сегодня объявили, что Lawn Mowing Simulator выйдет для Nintendo Switch 14 марта 2024 года.

Lawn Mowing Simulator — это отличный опыт для игроков, которые всегда хотели построить свою собственную империю по стрижке газонов. Игра предполагает найм новых сотрудников, контроль за финансами и приобретение новых машин. Для последнего детально воссозданы графически и физически оригинальные лицензионные газонокосилки марок Toro, SCAG, STIGA и EGO. У каждой газонокосилки есть уникальные задачи, аксессуары и улучшения.

Миссии переносят игроков в оживленные жилые районы, зеленые зоны очаровательных загородных домов, территорию исторических замков или огромные конные поля. Каждая карта представляет собой индивидуальную задачу, требующую тщательного осмотра местности, правильного выбора высоты отвала и контроля нагрузки двигателя. Кроме того, высокий уровень реализма повышают такие аксессуары, как мульчеры, полосовые катки, ресайклеры, травосборники и цеповые косилки.

В дополнительном контенте «Дино-сафари» игроки переносятся в четыре вольера парка динозавров, за газонами которого нужно тщательно ухаживать. В DLC «Древняя Британия» необходимо поддерживать зеленые насаждения замечательных мест Великобритании.