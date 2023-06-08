Layers of Fear, которая разрабатывается на Unreal Engine 5, должна быть без заиканий ©

Движок Unreal Engine компании Epic имеет долгую и выдающуюся историю в мире разработки игр. Еще в 1998 году студия разработала Unreal в качестве конкурента Quake II, и для того времени он выглядел просто фантастически. Вскоре появились другие разработчики игр, желающие использовать Unreal Engine для своих игр. Спустя 25 лет и сотни (если не тысячи) выдающихся игр, Epic усовершенствовала свой движок до его пятой итерации.

Главной особенностью Unreal Engine 5 является Lumen. По словам Epic, Lumen позволяет создавать "высококачественные отражения с трассировкой лучей на блестящих материалах и воде" и "глобальное освещение в реальном времени".



Когда в беседе с WCCFTech программиста Layers of Fear Кшиштофа Канси спросили об ужасных проблемах с заиканием, от которых страдают недавние ААА-релизы, такие как Star Wars Jedi: Survivor и Redfall, Канси сказал:

[Большинство] заиканий в нашей игре вызвано генерацией объектов состояния конвейера во время игрового процесса... мы включаем систему кэширования PSO, чтобы смягчить этот источник проблем. Это встроенный инструмент, который позволяет нам собирать необходимую информацию о PSO во время разработки и готовить ее в сборке. Затем мы можем генерировать и кэшировать фактические PSO во время выполнения заранее, вместо того чтобы генерировать их во время игрового процесса.

Хотя статус первой игры на Unreal Engine 5 для сторонних разработчиков должен спасти ремейк Layers of Fear от большинства проблем с производительностью, ничто не поможет справиться с кошмаром, связанным с несоответствием системным требованиям вашего ПК.