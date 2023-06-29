В Steam появилась страница новой гоночной игры - Le Mans Ultimate ©

Гонка 24 часа Ле-Мана — это постоянно развивающаяся история... основанная на эмоциях, скорости и славе. У всех нас есть воля к победе, но испытание на выносливость слишком велико, чтобы пройти его в одиночку. В машине, в боксах, на трассе и на каждом этапе важна командная работа, выдержка и человеческий дух, всё это необходимо, чтобы одержать победу в легендарной гонке!

Разработчики игры rFactor 2 — Studio 397 и издатель Motorsport Games представляют новую игру Le Mans Ultimate — это официальная игра Чемпионата мира по гонкам на выносливость. Окунитесь в новую эру гонок на прототипах, садясь в кабину одних из самых технологически продвинутых автомобилей.

Управляйте новейшими гиперкарами сезона 2023 года. Воссоздайте захватывающие сражения между Toyota, Ferrari, Porsche, Cadillac, Peugeot, Glickenhaus и Vanwall на культовых трассах со всего мира включая Монцу, Спа-Франкоршам, Себринг, Бахрейн, Портимао, Фудзи и конечно же Ле-Ман.

Наряду с гиперкарами будут представлены другие классы автомобилей, соревнуйтесь в битвах между участниками LMP2 и спорткарами GTE таких известных брендов как Aston Martin, Corvette, Ferrari и Porsche. Соревнуйтесь в режимах одиночной игры, доводя себя и свою машину до предела или попробуйте сетевую игру, жонглируя стратегией, скоростью, соревнуясь в испытаниях, событиях, открывая награды в совершенно новом онлайн-сервисе.

Когда часы бьют 16:00 и стартует гонка в Ле-Мане, есть ли у вас всё необходимое, чтобы привести свою команду к победе? Дата выхода игры - 4 квартал 2023 года.