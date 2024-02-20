G2 Esports выиграла LEC Winter 2024 по League of Legends

В финале LEC Winter 2024 по League of Legends европейская команда G2 Esports одержала победу над коллективом MAD Lions KOI со счетом 3:1. Этот результат принес G2 Esports титул чемпиона турнира и призовые в размере 40 тыс. евро. Кроме того, под руководством Расмуса Caps Винтера, команда заработала слот на 2024 Mid-Season Invitational.

Второе место в турнире заняла команда MAD Lions KOI, а третье место досталось Team BDS. За свои достижения они получили призовые в размере 25 тыс. евро и 10 тыс. евро соответственно.

LEC Winter 2024 проходил с 13 января по 18 февраля в Берлине, столице Германии. Общий призовой фонд турнира составил 80 тыс. евро, а за возможность принять участие в 2024 Mid-Season Invitational боролись десять команд.