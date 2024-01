Riot Games уволит 530 сотрудников и отказывается от бренда Riot Forge

Riot Games увольняет примерно 530 человек, или около 11 % от общего числа сотрудников, что, по словам компании, является "необходимостью", а не "стремлением успокоить акционеров".

В письме к сотрудникам, опубликованном в открытом доступе, генеральный директор Riot Games А. Дилан Джадеджа объяснил, что увольнения происходят потому, что с 2019 года компания делает "ряд крупных ставок", "расширяет портфолио" и "быстро растет", причем размер компании удвоится "всего за несколько лет".

Однако, похоже, эти большие ставки не оправдывают надежд Riot:

Сегодня мы — компания, не имеющая достаточно четкого фокуса, и, попросту говоря, у нас слишком много дел. Некоторые из значительных инвестиций, которые мы сделали, не окупаются так, как мы ожидали. Наши расходы выросли до такой степени, что стали непосильными, и мы не оставили себе места для экспериментов и неудач, что жизненно важно для такой творческой компании, как наша. Все это ставит под угрозу основу нашего бизнеса. За последние несколько месяцев мы пытались изменить нашу траекторию разными способами. Мы попросили руководителей пойти на компромисс с тем, над чем работают их команды. Мы замедлили набор сотрудников, а в некоторых случаях и вовсе заморозили его. Мы сделали акцент на контроле над расходами, одновременно усиливая рост доходов. Все это, без сомнения, было непросто для наших команд. Но после того как я пообщался с руководителями всех подразделений Riot, всем нам стало ясно, что этих изменений недостаточно. Мы должны сделать больше, чтобы сфокусировать наш бизнес и направить наши усилия на то, что приносит наибольшую пользу игрокам - на то, что действительно стоит их времени. К сожалению, это предполагает изменения в той области, в которую мы вкладываем больше всего средств, - в численности персонала.

Далее Джадеджа рассказал о плане увольнений, которые начнутся в течение ближайшего часа и завершатся в ближайшие недели в зависимости от местных законов. Riot предлагает всем уволенным минимальную зарплату за шесть месяцев, денежные премии, а также ряд дополнительных льгот и поддержки. Кроме того, компания просит всех отменить встречи на ближайшей неделе и по возможности работать из дома, пока члены команды разбираются с ситуацией.

Помимо увольнений, после выхода Bandle Tale, Riot Games также ликвидирует свой лейбл Riot Forge. Riot Forge был анонсирован в декабре 2019 года как инди-издательский лейбл для выпуска игр от сторонних студий, использующих IP Riot. За прошедшие годы на его счету такие игры, как Song of Nunu, Ruined King, Hextech Mayhem и The Mageseeker.

Мы гордимся тем, что создали в этом пространстве, и благодарны команде Forge и нашим внешним партнерам, благодаря которым эти игры появились на свет, но мы не считаем это основной частью нашей стратегии на будущее.

Что касается остального портфолио Riot, компания заявляет, что League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics и Wild Rift будут "амбициознее, чем когда-либо", и что их команды будут приоритетными. Legends of Runeterra будет продолжена, однако игра столкнулась с "финансовыми проблемами", и ее разработка и поддержка обходятся дороже, чем она приносит прибыли, поэтому команда сокращается и сосредоточится на PvE Path of Champions.

Увольнения Riot Games стали еще одним ударом по индустрии, которая и без того страдает от массовых увольнений. В прошлом году, по оценкам, 10 000 человек потеряли работу по всей индустрии, а только за первый месяц 2024 года это число стремительно приближается к 4000 на фоне закрытия студий, отмены проектов и иссякания финансирования индустрии — печальная тенденция, которая, похоже, продлится до конца года.