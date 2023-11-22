Разработка Left 4 Dead была настолько проблемной, что даже вызвала у Гейба Ньюэлла негативную реакцию

Valve получила известность в индустрии благодаря Half-Life и Counter-Strike, но именно в ноябре 2008 года компания выпустила первую часть игры Left 4 Dead, которая и по сей день является одним из значимых достижений в игровой индустрии. Именно Left 4 Dead фактически одной из первых популяризировала моду на кооперативное взаимодействие четырех игроков, которые продвигаются по картам/кампаниям, сталкиваясь с врагами, управляемыми искусственным интеллектом.

Однако не все было гладко: по словам сценариста и соруководителя проекта Чета Фалишека, процесс разработки Left 4 Dead был довольно проблематичным, что даже вызвало негативную реакцию со стороны Гейба Ньюэлла. По словам Чета Фалишека, Left 4 Dead изначально разрабатывалась как "PvP" игра, где четверо выживших сражаются с четырьмя зараженными. Но проблема заключалась в том, что созданные прототипы игры не работали должным образом. Тем не менее, в итоге этот режим все же появился в игре и получил название "Versus".

Когда команда занималась тестированием Left 4 Dead, все пошло наперекосяк и ничего не работало так, как должно. Даже матчмейкинг не работал. Гейб Ньюэлл даже спросил у Чета Фалишека: " Может, мне поиграть в Counter-Strike? Там все работает". Чет Фалишек сразу же подумал, что Гейб Ньюэлл шутит, но это было не так. Гейб Ньюэлл сел рядом с ним и заставил его наблюдать за процессом создания своей игры. После этого Чету Фалишеку пришлось искать ответ на вопрос своего босса.

Еще одной проблемой, с которой столкнулась Left 4 Dead во время разработки, были проблемы с балансом, когда опытный игрок в роли зараженного мог просто испортить игру другим игрокам. В итоге на первых тестах Left 4 Dead все пошло не так, и ее даже признали провальной, но команда не сдалась и внесла в проект существенные изменения, в результате чего мы и получили ту игру, которую знаем сегодня.

Не так давно Left 4 Dead отметила свое 15-летие.