Legacy of Kain: Soul Reaver была снята с продажи в рамках подготовки к выходу крупного обновления

Legacy of Kain: Soul Reaver была снята с продажи в преддверии выхода крупного обновления, которое должно привнести в игру некоторые современные возможности.
На GOG-странице Legacy of Kain: Soul Reaver можно прочитать: "Square Enix временно сняла эту игру с продажи для работы над некоторыми важными обновлениями. Пожалуйста, зайдите позже!".
Помимо того, что Legacy of Kain: Soul Reaver теперь выпускается не Square Enix, а Crystal Dynamics / Embracer Group, характер этих обновлений в коротком объявлении не проясняется. Однако при поиске на GOG можно найти несколько более точных указаний.
13 сентября 2023 года игра была обновлена после многолетнего молчания. Официальное сообщение о выходе обновления определенно указывает на цель его создания (спойлер: игра стала совместима с современными ПК и добавила несколько функций). Давайте прочитаем:
- Добавлена поддержка Windows 10 и 11
- Добавлена поддержка разных разрешений (включая HD, FHD, 2K, 4K, 8K)
- Добавлена поддержка оконного режима, сглаживания, анизотропной фильтрации и целочисленного масштабирования
- Добавлена поддержка более высокой частоты кадров (60 кадров в секунду)
- Исправлены проблемы с воспроизведением видео
- Добавлена полная поддержка контроллеров (включая Sony DualSense, Sony DualShock 4, Microsoft Xbox Series X/S, Microsoft Xbox One X/S, Microsoft Xbox 360, Nintendo Switch Pro)
- Устранены проблемы виртуализации реестра
- Исправлены проблемы с аудиомикшером
- Добавлена поддержка облачных сохранений
Почему это обновление? Есть подозрение, что Crystal Dinamics хочет как-то оживить серию в преддверии выхода новой главы. Стоит отметить, что все остальные главы по-прежнему в продаже, включая первую Blood Omen: Legacy of Kain.
Главное чтоб поддержку систем типа 7 не угробили... Уж для старой то игры.
Она в стиме ой как давно снята была с продаж