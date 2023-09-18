Legacy of Kain: Soul Reaver была снята с продажи в рамках подготовки к выходу крупного обновления ©

Legacy of Kain: Soul Reaver была снята с продажи в преддверии выхода крупного обновления, которое должно привнести в игру некоторые современные возможности.

На GOG-странице Legacy of Kain: Soul Reaver можно прочитать: "Square Enix временно сняла эту игру с продажи для работы над некоторыми важными обновлениями. Пожалуйста, зайдите позже!".

Помимо того, что Legacy of Kain: Soul Reaver теперь выпускается не Square Enix, а Crystal Dynamics / Embracer Group, характер этих обновлений в коротком объявлении не проясняется. Однако при поиске на GOG можно найти несколько более точных указаний.

13 сентября 2023 года игра была обновлена после многолетнего молчания. Официальное сообщение о выходе обновления определенно указывает на цель его создания (спойлер: игра стала совместима с современными ПК и добавила несколько функций). Давайте прочитаем:

Добавлена поддержка Windows 10 и 11

Добавлена поддержка разных разрешений (включая HD, FHD, 2K, 4K, 8K)

Добавлена поддержка оконного режима, сглаживания, анизотропной фильтрации и целочисленного масштабирования

Добавлена поддержка более высокой частоты кадров (60 кадров в секунду)

Исправлены проблемы с воспроизведением видео

Добавлена полная поддержка контроллеров (включая Sony DualSense, Sony DualShock 4, Microsoft Xbox Series X/S, Microsoft Xbox One X/S, Microsoft Xbox 360, Nintendo Switch Pro)

Устранены проблемы виртуализации реестра

Исправлены проблемы с аудиомикшером

Добавлена поддержка облачных сохранений

Почему это обновление? Есть подозрение, что Crystal Dinamics хочет как-то оживить серию в преддверии выхода новой главы. Стоит отметить, что все остальные главы по-прежнему в продаже, включая первую Blood Omen: Legacy of Kain.