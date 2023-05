Honor of Kings: World, Legend of Ymir и Ash Echoes получат DLSS 3 и трассировку лучей ©

NVIDIA объявила, что грядущие игры для ПК Honor of Kings: World, Legend of Ymir и Ash Echoes будут иметь поддержку DLSS 3 и трассировку лучей на старте.



Все три предстоящие игры разрабатываются разными азиатскими студиями. Honor of Kings: World разрабатывается в студии TiMi Studio Group компании Tencent (Arena of Valor, Call of Duty: Mobile, Pokémon UNITE и предстоящая мобильная игра Monster Hunter) и представляет собой ролевую игру с открытым миром в духе Genshin Impact, основанную на Honor of Kings, ИС, впервые появившейся в популярной MOBA-игре, первоначально выпущенной в 2015 году.

Историю игры Honor of Kings: World пишет известный китайский писатель-фантаст Лю Цысинь, получивший известность благодаря "Задаче трёх тел" (скоро выйдет на Netflix в виде телесериала). В честь новости о поддержке NVIDIA DLSS 3 и трассировки лучей компания TiMi показала трейлер боевого геймплея. Honor of Kings: World до сих пор не имеет даты выхода.

Вторая игра трио - Legend of Ymir от южнокорейского разработчика WEMADE. Legend of Ymir - это экшен MMORPG, основанная на новой интерпретации норвежской мифологии. Как и следовало ожидать, учитывая предпосылки, вам предстоит спасти королевство от Рагнарока. Массовые осадные PvP-сражения уже подтверждены.



Legend of Ymir разрабатывается на Unreal Engine 5 и будет использовать его фирменные функции в полной мере, с добавлением трассировки лучей (для Lumen и отражений) и, конечно, DLSS 3.

Вот отрывок из закулисного видео дневника разработчиков:

В освещении используется одна из ключевых технологий нового поколения UE5 - Lumen. Чтобы использовать Lumen, мы минимизировали использование прямых источников света в дизайне фона и в основном использовали косвенные источники света, чтобы позволить игрокам насладиться графикой нового поколения.



Более того, используя систему Nanite, предоставляемую UE5, мы смогли ссудить реалистичные источники высокой мощности напрямую без дополнительной обработки.

Последняя анонсированная игра с DLSS 3 и поддержкой трассировки лучей - Ash Echoes, изометрическая тактическая игра в реальном времени с аниме-графикой. В трейлере четко видны отражения с трассировкой лучей, хотя на некоторых материалах они немного переборщили.

NVIDIA также подтвердила, что System Shock уже вышел с поддержкой DLSS 2, а Party Animals (скоро выйдет) будет поддерживать и DLSS 2, и Reflex.