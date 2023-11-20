Корейская компания WeMade представила новый геймплейный трейлер своей грядущей MMORPG Legend of Ymir, демонстрирующий некоторые интересные и, возможно, немного причудливые механики.
Мы видим множество окружения и персонажей в стиле норвежской мифологии, а также боевой геймплей. Самым причудливым моментом является использование QuickTime-событий, которые, безусловно, выглядят довольно уникально для MMORPG.
Мы также посмотрим на масштабное PvP в игре, которое обещает множество персонажей на экране, участвующих в сражениях, а также мировых боссов.
Legend of Ymir была представлена компанией WeMade в 2022 году и рекламируется как "MMORPG нового поколения", созданная полностью на движке Unreal Engine 5 с использованием таких передовых технологий, как Lumen, Nanite, MetaHuman, трассировка лучей, DLSS 3 и др.
Игра рассказывает о героях, отправляющихся в путешествие, чтобы предотвратить Рагнарок - катаклизмический конец света, повторяющийся каждые 9000 лет на мифическом континенте Ймир.
Теперь, когда вы посмотрели трейлер, мы можем поговорить о слоне в комнате: в Legend of Ymir будут использоваться NFT на основе технологии блокчейн от WeMade, с которой некоторые могут быть знакомы по их предыдущей игре Mir 4 и грядущей Night Crows.
В Legend of Ymir можно было поиграть на отраслевой выставке G-Star в Пусане (Корея) в течение выходных. Выход игры запланирован на 2024 год для ПК, iOS и Android (что, похоже, является довольно популярным сочетанием платформ в настоящее время).
Самое странное в этих корейских ммо, графон есть, а души нет. Все какое то искусственное. По ламповости WoW никто так и не переплюнул.
"Ламповость" WoW только в ностальгии.
Пару лет назад попробовал поиграть - 10 дней хватило. Это еще притом, что я играл не один.
''Ламповость WoW' и чо там лампового?
TESO лучше чем УаУ
Для меня ещё весьма ламповыми являются TES Online и Neverwinter Online (забытая всеми). Захожу поигрываю, временами. Плюсом можно вспомнить почти вымершие: LotR Online, Perfect World, AION. В своё время тоже были очень атмосферные и вспоминаются с теплотой
LOTRO до сих пор отлично играется). Но да, продукт уже не массовый). SWTOR тоже неплох.
животинку жалко (
Столько mmorpg стало, что не помнишь какой последний анонс очередной mmorpg был.
Помню в последнюю которую играл, это была AION.
В Mir 4 прикольно было, что можешь вкачать перса и продать его на площадке, если он тебе надоел или просто бабок срубить. Если тут будет так же, то ничо плохого не вижу.