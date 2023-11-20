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об игре
Legend of YMIR TBA
4.4 17 оценок

Корейская компания WeMade представила новый геймплейный трейлер своей грядущей MMORPG Legend of Ymir

butcher69
Новости

Корейская компания WeMade представила новый геймплейный трейлер своей грядущей MMORPG Legend of Ymir, демонстрирующий некоторые интересные и, возможно, немного причудливые механики.

Мы видим множество окружения и персонажей в стиле норвежской мифологии, а также боевой геймплей. Самым причудливым моментом является использование QuickTime-событий, которые, безусловно, выглядят довольно уникально для MMORPG.

Мы также посмотрим на масштабное PvP в игре, которое обещает множество персонажей на экране, участвующих в сражениях, а также мировых боссов.

Legend of Ymir была представлена компанией WeMade в 2022 году и рекламируется как "MMORPG нового поколения", созданная полностью на движке Unreal Engine 5 с использованием таких передовых технологий, как Lumen, Nanite, MetaHuman, трассировка лучей, DLSS 3 и др.

Игра рассказывает о героях, отправляющихся в путешествие, чтобы предотвратить Рагнарок - катаклизмический конец света, повторяющийся каждые 9000 лет на мифическом континенте Ймир.

Теперь, когда вы посмотрели трейлер, мы можем поговорить о слоне в комнате: в Legend of Ymir будут использоваться NFT на основе технологии блокчейн от WeMade, с которой некоторые могут быть знакомы по их предыдущей игре Mir 4 и грядущей Night Crows.

В Legend of Ymir можно было поиграть на отраслевой выставке G-Star в Пусане (Корея) в течение выходных. Выход игры запланирован на 2024 год для ПК, iOS и Android (что, похоже, является довольно популярным сочетанием платформ в настоящее время).

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
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Самое странное в этих корейских ммо, графон есть, а души нет. Все какое то искусственное. По ламповости WoW никто так и не переплюнул.

5
nemezzzz

"Ламповость" WoW только в ностальгии.
Пару лет назад попробовал поиграть - 10 дней хватило. Это еще притом, что я играл не один.

1
Indigo Night

''Ламповость WoW' и чо там лампового?

0
AndralStormborn

TESO лучше чем УаУ

0
Artery Kaulitz

Для меня ещё весьма ламповыми являются TES Online и Neverwinter Online (забытая всеми). Захожу поигрываю, временами. Плюсом можно вспомнить почти вымершие: LotR Online, Perfect World, AION. В своё время тоже были очень атмосферные и вспоминаются с теплотой

0
Лорд Малак Artery Kaulitz

LOTRO до сих пор отлично играется). Но да, продукт уже не массовый). SWTOR тоже неплох.

1
PuserG

животинку жалко (

3
Nimlis

Столько mmorpg стало, что не помнишь какой последний анонс очередной mmorpg был.
Помню в последнюю которую играл, это была AION.

1
Indigo Night

В Mir 4 прикольно было, что можешь вкачать перса и продать его на площадке, если он тебе надоел или просто бабок срубить. Если тут будет так же, то ничо плохого не вижу.

0