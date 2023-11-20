Корейская компания WeMade представила новый геймплейный трейлер своей грядущей MMORPG Legend of Ymir, демонстрирующий некоторые интересные и, возможно, немного причудливые механики.

Мы видим множество окружения и персонажей в стиле норвежской мифологии, а также боевой геймплей. Самым причудливым моментом является использование QuickTime-событий, которые, безусловно, выглядят довольно уникально для MMORPG.

Мы также посмотрим на масштабное PvP в игре, которое обещает множество персонажей на экране, участвующих в сражениях, а также мировых боссов.

Legend of Ymir была представлена компанией WeMade в 2022 году и рекламируется как "MMORPG нового поколения", созданная полностью на движке Unreal Engine 5 с использованием таких передовых технологий, как Lumen, Nanite, MetaHuman, трассировка лучей, DLSS 3 и др.

Игра рассказывает о героях, отправляющихся в путешествие, чтобы предотвратить Рагнарок - катаклизмический конец света, повторяющийся каждые 9000 лет на мифическом континенте Ймир.

Теперь, когда вы посмотрели трейлер, мы можем поговорить о слоне в комнате: в Legend of Ymir будут использоваться NFT на основе технологии блокчейн от WeMade, с которой некоторые могут быть знакомы по их предыдущей игре Mir 4 и грядущей Night Crows.

В Legend of Ymir можно было поиграть на отраслевой выставке G-Star в Пусане (Корея) в течение выходных. Выход игры запланирован на 2024 год для ПК, iOS и Android (что, похоже, является довольно популярным сочетанием платформ в настоящее время).