Nintendo потребовала удалить неофициальный порт Zelda: Link's Awakening для ПК

Nintendo заблокировала распространение неофициального ПК-порта The Legend of Zelda Link's Awakening через itch.io. Мы сообщили вам о порте пару дней назад. Уже тогда было ясно, что он просуществует недолго, учитывая известную скорость юристов Nintendo в блокировании любого несанкционированного использования ИС большой N.
Уведомление об удалении было опубликовано на itch.io:
«Для тех, кого это касается: я являюсь уполномоченным представителем Nintendo of America Inc, владельцем следующих материалов, защищенных авторским правом: PA0002212311 (The Legend of Zelda: Link's Awakening) и PA0000772666 (Legend of Zelda: Link's Awakening (версия для Game Boy). Нам стало известно, что следующая игра https://linksawakeningdxhd.itch.io/links-awakening-dx-hd, предлагаемая на Itch.io, нарушает и несанкционированно использует авторские права Nintendo на видеоигру The Legend of Zelda: Link's Awakening. Пожалуйста, действуйте быстро и удалите страницу с информацией и загрузкой игры, нарушающую авторские права».
Порт The Legend of Zelda Link's Awakening предлагает версию с HD-графикой и частотой 120 кадров в секунду с широкоэкранной поддержкой оригинальной игры.
Единственный официальный способ сыграть в «современную» версию The Legend of Zelda Link’s Awakening — это ее ремейк для Nintendo Switch.
а впрочем, ничего нового
Копирасты.