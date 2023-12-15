Nintendo потребовала удалить неофициальный порт Zelda: Link's Awakening для ПК

Экшен-адвенчура, в которой игрокам необходимо взять на себя роль Линка и отыскать восемь инструментов Сирен, путешествуя по опасным подземельям и сражаясь с опасными боссами.

Оригинальная версия игры вышла в 1993 году для игровой приставки Game Boy, в 1998 году была выпущена цветная версия с дополнительным подземельем The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX для Game Boy Color.

В 2011 году DX-версия была выпущена в сервисе Virtual Console для Nintendo 3DS.