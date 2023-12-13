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The Legend of Zelda: Link's Awakening 07.06.2011
Экшен, Адвенчура, Фэнтези
7.5 38 оценок

The Legend of Zelda: Link's Awakening DX получила неофициальную версию для ПК

monk70
Новости

Порт The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX для ПК стал доступен для загрузки, что вдохнет новую жизнь в классическую игру Game Boy Color.

Порт, который теперь можно бесплатно скачать по ссылке, отличается улучшенной графикой, поддержкой широкоэкранного режима, высоким разрешением и высокой частотой кадров, что делает приключение Линка еще более эпическим, чем когда-либо. Вы можете сами проверить эти функции перед загрузкой порта, посмотрев трейлер ниже.

The Legend of Zelda: Link's Awakening DX была переделана для Nintendo Switch еще в 2019 году. Ремейк сохранил все, что делало оригинал потрясающим, но при этом обновил визуальные эффекты и звук, что сделало игру отличной, которая особенно хорошо подходит для Switch

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
samosan

А смысл,если есть хороший ремейк и обе версии просто отлично эмулируются,есть даже сборки,которые вообще настраивать не надо.

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