Второй неофициальный порт The Legend of Zelda: Majora's Mask для ПК выпущен бесплатно

Линк покидает края, в которых уже стал героем, отправляясь навстречу новым приключениям. Но за пределами его славы, в землях Термины, суровый мир напомнит о себе.

Среди громадных деревьев Линк повстречает местного проказника в магической маске - Скал Кида, который без угрызений совести превратит нашего героя в Деку Скраба и приберет его вещички себе. Так получилось, что одна из подручных фей вора, осталась с вами, прежде чем он скрылся в лесной чаще.

Вскоре тандем из потерпевшего и соучастника преступления встретит еще одну жертву проказ Скал Кида - торговца масками, что снимет проклятие, если Линк вернет ему украденный бесенком товар. Добавим к этому надвигающуюся на Термину луну и получим землю, стоящую на грани катастрофы.

И хоть “Песнь времени” вернет вас на три дня назад, в беде жителей Термины оставлять никто не собирался. Будьте впереди времени, чтобы положить конец преступлениям Скал Кида и остановить луну.