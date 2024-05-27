Второй неофициальный порт The Legend of Zelda: Majora's Mask для ПК выпущен бесплатно

Команда, создавшая неофициальный порт для ПК The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Ship of Harkinian, выпустила неофициальный порт для ПК The Legend of Zelda: Majora’s Mask. Это второй неофициальный порт игры Zelda для Nintendo 64, позволяющий играть в нее прямо на ПК.
Второй порт Majora’s Mask для ПК называется 2Ship2Harkinian. По словам разработчиков, вся игра на 100% играбельна и может быть пройдена. Кроме того, порт имеет несколько улучшений и дополнений.
2Ship2Harkinian поддерживает высокую частоту кадров и широкоэкранное разрешение. Вы можете изменить многие графические настройки, как в Ship of Harkinian. Он также позволяет инвертировать элементы управления камерой, имеет автосохранение и режим свободного просмотра. Вы также можете заставить своего персонажа подниматься быстрее и даже играть за Кафея.
Вторая версия Majora’s Mask для ПК имеет более быструю трансформацию маски и прицельную сетку в виде лука для облегчения прицеливания. Он также будет работать с ПЗУ N64 1.0 USA и GameCube USA. Кроме того, вы можете ускорить текст и удерживать B, чтобы перейти к следующему текстовому полю еще быстрее.
Короче говоря, 2Ship2Harkinian выглядит так же хорошо, как и первый порт Majora’s Mask для ПК. Единственная разница между ними в том, что первый порт для ПК был перекомпилирован, тогда как это полная декомпиляция. Это означает, что разработчикам второго порта для ПК будет гораздо проще добавлять собственные функции. Но для обычного пользователя существенных различий не будет.
Вы можете скачать 2Ship2Harkinian бесплатно с нашего сайта. Как уже было сказано, вам понадобится ПЗУ оригинальной игры N64 The Legend of Zelda: Majora’s Mask.
вам понадобится ПЗУ оригинальной игры N64 The Legend of Zelda: Majora’s Mask. а это что значит?
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