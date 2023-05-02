The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
7.3 72 оценки

Ещё не вышедшую The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom запустили на эмуляторе Ryujinx

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monk70
Новости

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom просочилась в сеть, и, что удивительно, в нее уже можно играть на ПК благодаря эмулятору Nintendo Switch.

Судя по всему, единственный эмулятор Nintendo Switch, который в настоящее время может запускать эту новую игру Zelda, — это Ryujinx. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom официально выйдет 12 мая. Таким образом, геймеры на ПК могут поиграть в нее уже за 10 дней до официального релиза.

Судя по всему, Intel i5 11600K с NVIDIA RTX3090 может запускать начальную область игры со скоростью 30 кадров в секунду. Однако, как только вы попадаете в небо, возникают серьезные заикания. Так что да, не ожидайте плавного игрового процесса.

Тем не менее, тот факт, что эмулятор Nintendo Switch уже может запускать эту новую, еще не выпущенную AAA-игру, впечатляет. И хорошая новость в том, что дальше все будет только лучше.

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Размер файлов The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom уменьшен до 16 ГБ
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Папел

У меня на 12600KF 3060TI 32 DDR5 2К, пошла идеально на 30. Уже не знаю, куда улетел там, но все стабильно и павно в свои 30 фпс. Очень жду мод на 60. С дуалсенсом проходить одно удовольствие. А главное никакой нагрузки. Проц 35%. ОЗУ 5ГБ, видюха 20%

-1
монcтр

ещёб были траблы запустить dlc hah

-1