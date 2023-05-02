Ещё не вышедшую The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom запустили на эмуляторе Ryujinx ©

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom просочилась в сеть, и, что удивительно, в нее уже можно играть на ПК благодаря эмулятору Nintendo Switch.

Судя по всему, единственный эмулятор Nintendo Switch, который в настоящее время может запускать эту новую игру Zelda, — это Ryujinx. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom официально выйдет 12 мая. Таким образом, геймеры на ПК могут поиграть в нее уже за 10 дней до официального релиза.

Судя по всему, Intel i5 11600K с NVIDIA RTX3090 может запускать начальную область игры со скоростью 30 кадров в секунду. Однако, как только вы попадаете в небо, возникают серьезные заикания. Так что да, не ожидайте плавного игрового процесса.

Тем не менее, тот факт, что эмулятор Nintendo Switch уже может запускать эту новую, еще не выпущенную AAA-игру, впечатляет. И хорошая новость в том, что дальше все будет только лучше.