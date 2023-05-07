The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
7.4 78 оценок

ПК-геймеры теперь могут играть в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в 4K/60fps

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monk70
Новости

Ранее на этой неделе я сообщал вам о том, что The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom работает на ПК через эмулятор Ryujinx. И сегодня могу сообщить, что геймеры на ПК уже могут играть в грядущую Zelda с открытым миром в 4K/60fps как на Yuzu, так и на Ryujinx.

И Yuzu, и Ryujinx имеют некоторые визуальные/графические артефакты в этой игре. Кроме того, вам понадобится действительно высокопроизводительная система ПК, чтобы приблизиться к 60 кадрам в секунду.

Что касается производительности, то и Yuzu, и Ryujinx могут плавно запустить игру во время пролога. Однако, в открытом мире производительность ПК среднего класса падает. Ситуация, очевидно, улучшится, поскольку разработчики Yuzu и Ryujinx в настоящее время работают над оптимизацией и повышением производительности. Не будем также забывать, что Tears of the Kingdom официально еще не вышла.

К сожалению, Nintendo удалила все видео с эмуляторов со скоростью 60 кадров в секунду для The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

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Комментарии: 26
Ваш комментарий
FiNTroLL
5
Папел

Мой 12600кф + 3060ти + 32 ддр5 выдает стабильное 60 фпс при 2к разрешении

4
Sprintin

60фпс мод последний ставил?

не ускоряет анимации? да и скорость игры?

2
Папел Sprintin

Да, последний стоит. Вылетов нет, кат сцены ок, бег ок.

2
Sprintin Папел

ништяк, вечерком скачаю, а то на работе(

2
AndrDen1988

А нак каком эмуляторе?

1
tvorog8088

Системки хотя бы написали, на что там упор идёт на проц или видюху.

Может и попробую когда Анчартеды на RPCS3 пройду.

Репак от Фитгёл есть с встроенными 3 эмулями, можно попробовать.

1
Kirill Korneev

Эмуляторы обычно очень требовательны к процу, и не настолько сильно зависят от видяхи.

1
tvorog8088 Kirill Korneev

Слышал Ксения эмуль х360 под видюху заточен.

1
Sprintin tvorog8088

нагрузка на мою систему 20%-30%цпу, 10%-20%гпу, рам 3.7гб, 4.5гб врам. 2к фср.

1
KIBERMAX

Все 3 части прошёл на Rpcs3 стабильно без вылетов.(системки в профиле)

0
Grindest

Такая игра вообще должна быть на ПК, нафига игру делают для убогих свитчей, это не пойми что. И политику это разраба не понимаю, ну делаешь для убогих свитчей, делай для нормальных людей для ПК.

0
hpi

Проще купить свич лайт и забыть.

-19
Папел

Ради гта 6 я еще понимаю купить ПС 5 про к выходу игры. Там и Вр можно докупить будет и другие "ААА" игры.

А вот тратить 15к ради одной игры в 600-720р и 30 фпс ..я бы не стал

-3
tvorog8088

Ради одной игры нафиг надо.

0
caliskan

И играть с просадками и убогой графикой

3
Executor666 caliskan

Причем покупать обрубок по самым конским ценам среди консолей.

1
Executor666 Папел

Ради гта 6 покупать ПС5? ЗАЧЕМ?! У тебя нет ПК?

-1