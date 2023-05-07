ПК-геймеры теперь могут играть в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в 4K/60fps

Ранее на этой неделе я сообщал вам о том, что The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom работает на ПК через эмулятор Ryujinx. И сегодня могу сообщить, что геймеры на ПК уже могут играть в грядущую Zelda с открытым миром в 4K/60fps как на Yuzu, так и на Ryujinx.
И Yuzu, и Ryujinx имеют некоторые визуальные/графические артефакты в этой игре. Кроме того, вам понадобится действительно высокопроизводительная система ПК, чтобы приблизиться к 60 кадрам в секунду.
Что касается производительности, то и Yuzu, и Ryujinx могут плавно запустить игру во время пролога. Однако, в открытом мире производительность ПК среднего класса падает. Ситуация, очевидно, улучшится, поскольку разработчики Yuzu и Ryujinx в настоящее время работают над оптимизацией и повышением производительности. Не будем также забывать, что Tears of the Kingdom официально еще не вышла.
К сожалению, Nintendo удалила все видео с эмуляторов со скоростью 60 кадров в секунду для The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Мой 12600кф + 3060ти + 32 ддр5 выдает стабильное 60 фпс при 2к разрешении
60фпс мод последний ставил?
не ускоряет анимации? да и скорость игры?
Да, последний стоит. Вылетов нет, кат сцены ок, бег ок.
ништяк, вечерком скачаю, а то на работе(
А нак каком эмуляторе?
Системки хотя бы написали, на что там упор идёт на проц или видюху.
Может и попробую когда Анчартеды на RPCS3 пройду.
Репак от Фитгёл есть с встроенными 3 эмулями, можно попробовать.
Эмуляторы обычно очень требовательны к процу, и не настолько сильно зависят от видяхи.
Слышал Ксения эмуль х360 под видюху заточен.
нагрузка на мою систему 20%-30%цпу, 10%-20%гпу, рам 3.7гб, 4.5гб врам. 2к фср.
Все 3 части прошёл на Rpcs3 стабильно без вылетов.(системки в профиле)
Такая игра вообще должна быть на ПК, нафига игру делают для убогих свитчей, это не пойми что. И политику это разраба не понимаю, ну делаешь для убогих свитчей, делай для нормальных людей для ПК.
Проще купить свич лайт и забыть.
Ради гта 6 я еще понимаю купить ПС 5 про к выходу игры. Там и Вр можно докупить будет и другие "ААА" игры.
А вот тратить 15к ради одной игры в 600-720р и 30 фпс ..я бы не стал
Ради одной игры нафиг надо.
И играть с просадками и убогой графикой
Причем покупать обрубок по самым конским ценам среди консолей.
Ради гта 6 покупать ПС5? ЗАЧЕМ?! У тебя нет ПК?