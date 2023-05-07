ПК-геймеры теперь могут играть в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в 4K/60fps ©

Ранее на этой неделе я сообщал вам о том, что The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom работает на ПК через эмулятор Ryujinx. И сегодня могу сообщить, что геймеры на ПК уже могут играть в грядущую Zelda с открытым миром в 4K/60fps как на Yuzu, так и на Ryujinx.

И Yuzu, и Ryujinx имеют некоторые визуальные/графические артефакты в этой игре. Кроме того, вам понадобится действительно высокопроизводительная система ПК, чтобы приблизиться к 60 кадрам в секунду.

Что касается производительности, то и Yuzu, и Ryujinx могут плавно запустить игру во время пролога. Однако, в открытом мире производительность ПК среднего класса падает. Ситуация, очевидно, улучшится, поскольку разработчики Yuzu и Ryujinx в настоящее время работают над оптимизацией и повышением производительности. Не будем также забывать, что Tears of the Kingdom официально еще не вышла.

К сожалению, Nintendo удалила все видео с эмуляторов со скоростью 60 кадров в секунду для The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.