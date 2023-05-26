The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
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Рекомпрессию текстур эмулятора Yuzu проверили на Zelda: Tears of the Kingdom с очень низким объемом видеопамяти

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monk70
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В последних сборках эмулятора Nintendo Switch Yuzu появилась настройка, позволяющая повторно сжимать текстуры ASTC, что потенциально может улучшить эмуляцию игр, использующих текстуры этого типа, включая The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, на графических процессорах с чрезвычайно низким объемом видеопамяти. .

В новом видео, опубликованном Alexwpi Game на YouTube, сравниваются визуальные эффекты и производительность между несжатыми и повторно сжатыми текстурами на графических процессорах с низким объемом видеопамяти, таких как NVIDIA GTX 1050 и более ранняя GTX 970. В то время как формат BC1, похоже, не приносит каких-либо заметных улучшений, фактически ухудшая производительность в некоторых случаях, формат BC3 работает немного лучше, что приводит к немного более стабильной производительности в определенных сценариях. При нынешнем положении вещей ASTC Texture Recompression не сильно меняет правила игры, принося лишь незначительные улучшения, но все же это жизнеспособный вариант для экономии некоторого количества видеопамяти и выделенной оперативной памяти без какого-либо значительного влияния на качество изображения.

После выпуска The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom команды разработчиков Yuzu и Ryujinx усердно работали над обновлением своих эмуляторов, чтобы поддерживать игру должным образом. Наряду с обновлением, которое представило повторное сжатие текстур ASTC, команда Yuzu выпустила еще одно обновление, которое исправило пиксельные тени под объектами при использовании способности Ultrahand, что было одним из самых раздражающих визуальных сбоев в игре.

Эмулятор Yuzu Nintendo Switch теперь можно загрузить с официального сайта, где также доступна дополнительная информация о нем.

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