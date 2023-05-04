LEGO 2K Drive 19.05.2023
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Стали известны подробности сезонного абонемента LEGO 2K Drive

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monk70
Новости

Издательство 2K и разработчик Visual Concepts опубликовали новую информацию о «Drive Pass» LEGO 2K Drive, который будет состоять из четырех «сезонов» испытаний после запуска.

Бесплатный контент Drive Pass

Начиная с выпуска 1-го сезона Drive Pass в июне, в каждом сезоне будут новые испытания и 100 уровней для прохождения. В каждом сезоне вы можете получить целый ряд совершенно новых бесплатных наград, причем бесплатные награды меняются от сезона к сезону. В 1-м сезоне вас ждут новые водители, наклейки, эффекты, звуки и многое другое. Кроме того, в течение первого года будет выпущен совершенно новый биом.

Награды Премиум Drive Pass

Кроме того, вы можете приобрести Premium Drive Pass, который можно приобрести отдельно для каждого сезона, или «Year 1 Drive Pass», который представляет собой набор, включающий премиум-версии сезонов с 1 по 4*, потрясающую машину для пиццы и 550 монет. которые вы можете использовать во внутриигровом магазине Unkie's Emporium. Каждый сезон Premium Drive Pass позволит вам заработать еще больше наград, в том числе новые автомобили от популярных производителей автомобилей, таких как Dodge (сезон 1), Nissan** (сезон 1) и других.

Сезоны Drive Pass для LEGO 2K Drive не имеют ограничений по времени, поэтому вы можете выбирать и играть в каждый доступный сезон в своем собственном темпе, а если вы играли в бесплатную версию сезона и решили перейти на Premium Drive Pass, вы мгновенно разблокируете все заработанные вами премиум-награды в зависимости от вашего текущего уровня.

LEGO 2K Drive выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam и Epic Games Store 19 мая.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Pryanecheg

Как же задолбали эти батлpass

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