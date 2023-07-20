Головоломка LEGO Bricktales получила бесплатное дополнение, где игрокам предстоит спасти летний фестиваль ©

Занимательная головоломка LEGO Bricktales сегодня получила дополнение, которое доступно для всех игроков абсолютно бесплатно. Авторы проекта из студии Clockstone Software решили порадовать игроков летней активностью в игре. Бесплатное DLC добавляет в LEGO Bricktales целую цепочку заданий, где вам нужно будет спасти летний музыкальный фестиваль.

Очередное DLC появилось в LEGO Bricktales вместе с выходом небольшого обновления. Для игроков открылся доступ к строительству новой диорамы в летнем стиле, которая будет доступна после прохождения мира джунглей. Игроки смогут принять участие в настоящем пляжном концерте, однако перед этим нужно будет помочь летнему фестивалю построить сцену и решить несколько увлекательных головоломок.

Новое дополнение для LEGO Bricktales уже доступно для игры на ПК, консолях и мобильных платформах.