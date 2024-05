Оригинальная Shin Megami Tensei 5 и все DLC будут сняты с продажи 13 июня

Компания Atlus объявила, что оригинальная игра Shin Megami Tensei V перестанет продаваться в цифровых магазинах с 13 июня 2024 года. Причиной снятия с продажи как базовой игры, так и DLC является предстоящий релиз Vengeance.

Конечно, если вы уже приобрели игру в цифровом виде на Switch, вы сможете скачать ее и сопутствующие DLC после даты прекращения продаж.

В новой версии пошаговой ролевой игры игрокам будет предложено два пути при запуске игры. Оригинальный сюжетный маршрут Shin Megami Tensei V, Canon of Creation, можно будет выбрать вместе с новым маршрутом Canon of Vengeance, "драматической историей о мести павших". Сюжет здесь будет примерно таким же, как в Canon of Creation, а во второй половине значительно расходиться с совершенно новой развязкой.

Оригинальные DLC для Shin Megami Tensei V, Return of the True Demon, The Doctor's Last Wish, The Rage of a Queen и A Goddess in Training, будут включены в игру с самого начала.

Владельцы оригинальной Shin Megami Tensei V на Nintendo Switch смогут перенести данные до трех демонов в Demon Compendium этой игры, а также получат бонусы за предыдущие игры, например, возможность получить различные полезные предметы в зависимости от пройденного маршрута.

Shin Megami Tensei V: Vengeance выйдет для Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC через Windows и Steam 14 июня 2024 года.