LEGO Bricktales вышла на мобильных платформах ©

Приключение по сборке кубиков LEGO Bricktales выходит сегодня на устройствах iOS и Android. Уникальная механика пошагового строительства в LEGO Bricktales идеально подходит для мобильных устройств с сенсорным экраном, так что вы можете взять этот красочный мир с собой, куда бы вы ни отправились.

В LEGO Bricktales вы путешествуете по 5 красивым биомам, оформленным в тематике кубиков LEGO, и перенесетесь в зеленую листву самых глубоких джунглей, на раскаленный песок залитых солнцем пустынь, в шум и суету городского угла, в эпическое зрелище возвышающегося средневековья. замок и рай тропических карибских островов. Новая интуитивно понятная механика пошагового строительства поможет вам решить множество забавных головоломок, с которыми вы столкнетесь в этом приключении, и воплотит в жизнь ваши творческие решения.

«Мы очень рады, что сегодня можем поделиться прекрасным миром LEGO Bricktales с пользователями iOS и Android, — сказал Агостино Симонетта, директор по играм в Thunderful. «Мы также очень рады, что LEGO создала новые наборы Pick a Brick, вдохновленные некоторыми головоломками в игре. Нам не терпится увидеть ваши цифровые и реальные творения!»