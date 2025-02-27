LEGO Horizon Adventures получила хвалебный трейлер

После нескольких месяцев с момента выхода LEGO Horizon Adventures, компания Guerrilla Games выпустила новый трейлер, в котором демонстрируются положительные отзывы от различных изданий, а также представлена геймплейная часть игры. LEGO Horizon Adventures предлагает более легкий и веселый подход к франшизе Horizon, представляя собой своего рода LEGO-фитнес. Игроки могут взять на себя роль Алої и других героев, проходя сюжет как в одиночной, так и в кооперативной многопользовательской игре.

Основной сюжет игры — это упрощенная версия событий Horizon Zero Dawn, но с более легким тоном, что делает её семейно-дружелюбной. Игрокам предстоит сражаться с роботизированными чудовищами, используя разнообразные инструменты.

Однако несмотря на позитивные отзывы, игра не оправдала ожиданий на ПК, дебютировав с наименьшим числом одновременных игроков среди релизов Sony для ПК. LEGO Horizon Adventures доступна на ПК, PS5 и Nintendo Switch.