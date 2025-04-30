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Lekano World Online 1-й квартал 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, MMO, Открытый мир
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Вышел новый трейлер российской MMO - Lekano World Online

Solstice Solstice

Российская «маленькая команда с большой мечтой» LEKANO GAME STUDIO опубликовала на канале IGN новый кинематографичный трейлер своего проекта — ностальгической онлайн-игры Lekano World Online. Геймплей в ролике не показан, это художественное вступление к будущей игре.

Lekano World Online — приключенческий экшен с коллекционированием существ и многопользовательской составляющей. В игре можно опробовать популярные среди детей 90-х и начала 00-х развлечения. Например, тамагочи и кэпсы (или «сотки»).

Lekano World создается небольшой инди-командой и будет развиваться постепенно. Выпуск отдельных мини-игр будет перемежаться этапами закрытого тестирования новых модулей. Первым таким «эпизодом» стала вышедшая 6 декабря Click & Caps — или «Кликер и Фишки». Сейчас она уже недоступна, но можно подать заявку на следующий тест.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Fronyx

Ого, с провалом их

5
Игромэнс

Российская игра на анг.яз и песней, с трейлером на Ютуб и подчёркнутым Дискордом?! Вы там чё ваще?! Ахахахахахахаахахахах. Где скрепы, где богатыри, где ВК видео, где Шаман в конце концов =) (сарказм если кто не понял)

4
Ammati

Думал сейчас гляну трейлер и станет понятно что это за Lekano World Online. Как итог весь бюджет видимо ушёл на музычку и.... эээ... Покемонов ?

2
Danny Lamb

юристы Нинтендо напряглись

jax baron

а оффлайн игру сделать слабо да?

2
Indigo Night

иди в Смуту играй

1
jax baron Indigo Night

нет спасибо я рассист.

ka27

Громадная черепаха похожа на Сквртла

2
Pastoral

А это кто Дуров что ли стоит?