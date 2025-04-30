Вышел новый трейлер российской MMO - Lekano World Online

Российская «маленькая команда с большой мечтой» LEKANO GAME STUDIO опубликовала на канале IGN новый кинематографичный трейлер своего проекта — ностальгической онлайн-игры Lekano World Online. Геймплей в ролике не показан, это художественное вступление к будущей игре.
Lekano World Online — приключенческий экшен с коллекционированием существ и многопользовательской составляющей. В игре можно опробовать популярные среди детей 90-х и начала 00-х развлечения. Например, тамагочи и кэпсы (или «сотки»).
Lekano World создается небольшой инди-командой и будет развиваться постепенно. Выпуск отдельных мини-игр будет перемежаться этапами закрытого тестирования новых модулей. Первым таким «эпизодом» стала вышедшая 6 декабря Click & Caps — или «Кликер и Фишки». Сейчас она уже недоступна, но можно подать заявку на следующий тест.
Ого, с провалом их
Российская игра на анг.яз и песней, с трейлером на Ютуб и подчёркнутым Дискордом?! Вы там чё ваще?! Ахахахахахахаахахахах. Где скрепы, где богатыри, где ВК видео, где Шаман в конце концов =) (сарказм если кто не понял)
Думал сейчас гляну трейлер и станет понятно что это за Lekano World Online. Как итог весь бюджет видимо ушёл на музычку и.... эээ... Покемонов ?
юристы Нинтендо напряглись
а оффлайн игру сделать слабо да?
иди в Смуту играй
нет спасибо я рассист.
Громадная черепаха похожа на Сквртла
А это кто Дуров что ли стоит?