Энтузиаст выпустил первый эпизод анимационного мини-сериала по Lethal Company

В начале этого года пользователь под ником GibbsonTV_YT отметился шикарным кинематографичным трейлером к игре Lethal Company. Тогда многие предположили, что это была попытка фаната представить популярный кооперативный хоррор с улучшенной графикой. На деле же это оказался трейлер к фанатскому анимационному мини-сериалу. Первый эпизод уже доступен для просмотра, и посмотреть его вы можете ниже.

Сюжет сериала вращается вокруг сборщиков космического мусора: Сигурда, Десмонда, Джесси и Ричарда. Они отправляются в самые дальние уголки космоса, чтобы собрать металлолом с заброшенных лун и доставить его в "Компанию". На каждой луне их ждут уникальные приключения и опасности, исходящие от недоброжелательных инопланетных форм жизни.

По словам создателя, на производство пилотной серии у него ушло около трех месяцев постоянной работы. Энтузиаст лично проработал дизайн персонажей, занимался анимацией и писал сюжет. Сколько всего будет эпизодов в мини-сериале пока неизвестно, как и загадкой остается дата выхода второй серии.