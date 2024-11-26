Лавкрафтианская hack'n'slash Liberte выйдет на PS5 29 ноября

Liberte, hack'n'slash игра, вдохновленная Французской революцией XVIII века с элементами карточной игры и roguelite, выйдет на PlayStation 5 29 ноября. В игре представлена ​​динамичная боевая система и уникальная карточная система, включающая более 100 карт навыков и талантов. Liberte опирается на произведения Г. Ф. Лавкрафта, а сюжетная линия сочетает политические интриги с оккультизмом. Игра предлагает однопользовательскую кампанию и локальные кооперативные режимы для 4 игроков. Liberte ранее была выпущена для ПК и Xbox Series X|S.

В Liberte игрок оказывается в альтернативной версии Парижа XVIII века во время революции. Хаос, связанный с революцией, усугубляется существом из другого измерения — таинственной леди Блисс. Игрок берет на себя роль Рене, которого леди Блисс выбирает, чтобы найти нового правителя среди представителей четырех фракций, борющихся за власть. По мере продвижения игрок может брать на себя и других персонажей.