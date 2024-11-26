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Liberte 15.02.2022
Экшен, Ролевая, Вид сверху
5.4 11 оценок

Лавкрафтианская hack'n'slash Liberte выйдет на PS5 29 ноября

monk70
Новости

Liberte, hack'n'slash игра, вдохновленная Французской революцией XVIII века с элементами карточной игры и roguelite, выйдет на PlayStation 5 29 ноября. В игре представлена ​​динамичная боевая система и уникальная карточная система, включающая более 100 карт навыков и талантов. Liberte опирается на произведения Г. Ф. Лавкрафта, а сюжетная линия сочетает политические интриги с оккультизмом. Игра предлагает однопользовательскую кампанию и локальные кооперативные режимы для 4 игроков. Liberte ранее была выпущена для ПК и Xbox Series X|S.

В Liberte игрок оказывается в альтернативной версии Парижа XVIII века во время революции. Хаос, связанный с революцией, усугубляется существом из другого измерения — таинственной леди Блисс. Игрок берет на себя роль Рене, которого леди Блисс выбирает, чтобы найти нового правителя среди представителей четырех фракций, борющихся за власть. По мере продвижения игрок может брать на себя и других персонажей.

0
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
dexxxx123

негры и шмоньки, это мы пропускаем.

2
Wolfenstein

намешали и революцию и Лавкрафта и hack nd slash и получился трешак

1
OPen man

почему нет ААА по Лавкрафту и безумию в его лоре. там же буквально есть ВСЕ для успешной игры. я очень разочарован.

1
Sion2

Потому что комьюнити этого кала два с половиной человека.

-2