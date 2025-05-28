Дополнение для Lies of P удивит игроков мрачным зоопарком

Разработчики Lies of P продолжают экспериментировать с мрачной эстетикой и необычными концепциями. В предстоящем дополнении Overture игроков ждет новая и весьма тревожная локация — Krat Zoo, мрачная интерпретация зоопарка, где обитатели явно давно утратили свою природную форму.

Судя по информации, опубликованной GameSpot, в зоопарке игрокам предстоит столкнуться с искажёнными, агрессивными версиями животных. Среди них — бабуины с щупальцами на спине, пылающие гориллы с костяными шипами, мутировавшие носороги, жуткие кенгуру, и даже собаки с изуродованными чертами. Каждое существо обладает уникальными способами атаки и требует индивидуального подхода. Локация разбита на тематические зоны, соответствующие типам животных, что добавляет разнообразия и глубины в исследование.

Помимо зоопарка, в Overture будет представлено сразу два режима схваток с боссами. Один позволяет выбирать конкретного босса и проходить его в пяти разных вариантах сложности, а второй — это режим «испытания», в котором игрок выбирает последовательность из боссов и должен победить их всех, имея ограниченные ресурсы.

Дополнение Lies of P: Overture выйдет этим летом на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Точная дата релиза расширения пока неизвестна.