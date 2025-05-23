Игроки недовольны новым обновлением настроек сложности Lies of P

Многие считают Lies of P лучшей игрой Soulslike, и на то есть много причин. Это блестящая игра, которую даже сравнивали с легендарной игрой Bloodborne.
Конечно, эта игра, как и другие Souls-подобные игры, довольно сложная, но разработчик пошел на спорный шаг. Студия Round 8 добавила режим сложности, что возмутило многих фанатов и привело к спорам.
Добавленные варианты сложности не подходят для соулс-игр, и это само собой разумеется. Именно поэтому этот шаг разработчика получил много ненависти, и это справедливо.
Lies of P получает свой первый DLC, который включает около 30 часов дополнительного контента. Так что будет много новых боссов и, конечно, гораздо больше материала для исследования. Также будет режим «Босс-раш» и настройки сложности, которые фэндом просто ненавидит.
Еще в 2023 году директор Lies of P сказал: «Мы считаем, что в играх в стиле Souls не должно быть вариантов сложности». Так что же изменилось сейчас? Игра получила довольно теплый прием от фэндома, так почему же настройки, которые снижают сложность, не могут быть поняты фэндомом.
По моему мнению, опция «по умолчанию/без сложности» заставляет меня играть в игру такой, какая она есть. Я бы никогда не попробовал Nameless Puppet 30 раз, прежде чем победить. Просто установил бы уровень сложности на легкий после 2 или 3 попыток. Никакого большого ажиотажа для меня, когда я выигрываю. - фанат
Эти новые настройки напрямую противоречат тому, что режиссер сказал фанатам еще в 2023 году. Хотя некоторые фанаты считают, что разработчик поступил правильно, подробно объяснив, что он нацелен на более широкую аудиторию, это просто лишает игру сути соулс-лайк.
"Просто установил бы уровень сложности на легкий после 2 или 3 попыток" То есть он сам признался в том, что он тряпка бесхребетный и этим не доволен? В чём проблема? Если вам нравиться высокий уровень сложности играйте на высоком уровне сложности. Не у всех людей просто есть желание и время по 30 попыток тратить на каждого босса.
Если его расстраивает сложность и он готов её сразу понижать при первых же проблемах то нахрена тогда изначально её на максимум выкручивать?
Очень много игр на самом высоком уровне сложности намного сложнее играются чем саулс лайки просто они не выпендриваются и дают выбор всем а не пытаются угодить одним в минус для всех остальных
Я не эксперт, но мне кажется. там было сказано, что челу как раз норм возможность снизить сложность по желанию.
Я конечно дурею с того, что тебя еще лайкают. Это же как надо бездарно перевернуть слова человека и еще их не понять, по всей видимости. Попробуй иногда использовать штуку в своей голове даже если она уже мертва, мб эффект будет лучше чем вообще не использовать.
Не играй в соулслайк, позорник. Игроки соулсов не просят исключить уровень сложности из всех игр, только в самом жанре, а позорники вроде тебя почему так так и норовят залезть в жанр и сделать "как удобно", пытаясь еще фанатов крайними оставить с их желаниями. Не способен играть? Не играй. Все просто. В этом всегда и была суть и сложность. Ты буквально как "в других" играх не можешь в любой момент поставить режим для казуала и пройти ее, но казуалы всегда прикрываются тем, что другие игры сложнее вот, их хардкорный уровень выше уровня соулсов, только выбор дают... Только вот в этом и смысл. С соулсами у вас так не катит, от чего и имеется сложность, которую еще можно иногда бустить (камень покаяния в Нио 2 или модификаторы в Лордах как пример).
АХАХАХ ну у тебя то я забыл спросить во что мне можно играть а во что нет. Сложность всегда была сутью? Настолько сложно что люди эти игры проходят играя ногами на балалайке. Если в других играх суть другая почему тогда туда добавляют высокие уровни сложности на выбор? Получается что суть другая а играть на высоком уровне сложности тоже можно. Получается что они лучше?
Разница позиций заключается в том что у меня нет чсв over 9000. Нравиться играть на высоких сложностях? Ради бога я против такого подхода ничего не имею. Просто давать выбор людям у которых другой подход в играх это правильно. Они же твой подход не отнимают так в чём проблема? Либо играйте так как Я СЧИТАЮ ПРАВИЛЬНЫМ либо НЕ ИГРАЙТЕ вообще это максимально тупорылая позиция людей которые себя считают важнее или умнее других.
То что это всегда было СУТЬЮ именно для тебя не означает что это было сутью для всех остальных. Я уверен очень много геймеров в этом мире намного больше о лоре Дарк Соулс например знают чем ты. То есть для них сутью были другие элементы которых помимо сложности ещё целая туча такие как сюжет, персонажи, сеттинг, музыка и тд. Просто они не ставят свою позицию выше остальных. В некоторых играх есть например специальный хардкорный режим если у тебя персонаж умер то всё гейм овер начинай заново. В большинстве соулс играх такого режима нет. Получается что они легче. Получается что ты такой же жалкий казуалщик как и я =(.
А в чем проблема играть на том уровне, на котором вам интереснее. Я к примеру всегда играю только на среднем и никогда на сложном. Что плохого в том, что у игры есть уровни сложности? Они вас совращают и вам охото понизить сложность при трудностях? Т.е. вы обманываете сами себя в том, что вам нравятся трудности? Превозмогайте на харде и играйте, не снижайте сложность. В чем проблема? Или-же опять лицемерие, раз нет настроек сложности, то превозмогаю, а как только появляются снижаю? Я не понимаю логики.
Суть в твоих словах такая, что ты слабак, который не может сам выбрать сложность, за тебе должны сделать это разрабы, а иначе мозги наверное закипят, если они там будут присутствовать...
А эти люди сейчас с автором в одной комнате?
Но ни одной названо, разумеется, не будет)
Что забавно, ведь у них нет ничего общего в плане механик. Механики соулслайка не в счёт, разумеется.
Псевдохардкорщиков, разве что. Кому вообще какое дело, есть в игре выбор сложности или нет?
Тем более в соулслайке. Где сложность обычная по умолчанию, а увеличение с каждой нг+.
Сказал кто? Ноунейм с ПГ?)
А-а, шиза, ну понятно.
Ну, во-первых, не мешало бы цитату, а то может оказаться, что это трындёшь, а во-вторых, то с этого и надо было начинать, а не с того, что личному мнению автора что-то должно быть или не должно.
Возмутило их, ну так пусть не меняют сложность, в чем проблема
В их интеллекте))), если есть сложность, они её понизят видимо...
Отвечаю всем тем, кто говорит что менять ур. сложности никого не заставляют и пускай каждый играет как ему нравится.
Суть в том, что сложность является частью философии игры, ее дизайна и идентичности. Это не то же самое что сложность в других играх, где она не имеет значение. Никто же не просит чтобы Капком добавили режим игры в резиденте, где вместо зомби будут телепузики для тех, кому слишком страшно. Правильно? Потому что Резиденты по своей природе предполагают хоррор и это является ее идентичностью. То же самое и здесь. Поэтому соулс-лайки и стали популярны, потому что они предполагают конкретный опыт для конкретной аудитории, а именно равный челлендж для КАЖДОГО.
А решение корейцев добавить уровни сложности обусловлено не творческим видением, а желанием срубить бабла. Что, начнем поощрять жадность и стремление студий заработать побольше денег? Может теперь и микротранзакциям будем аплодировать?
Вот кстати слова директора Пиноккио, где он говорит в 2023г. что уровни сложности в соулс лайк добавлять они не будут, поскольку этому жанру они не нужны.
Ну в 2023 были не нужны, времена изменились теперь нужен каждый игрок а не только больная секта хардкорщиков которая по итогу конечная и не может приносить столько денег, сколько хотят разработчики и издатель
Так можно про любой соулслайк сказать, это буквально часть механик поджанра.
я это и имею ввиду
скажи это секиро и элден рингу. Одна игра года 2019, другая 2022, супер успешные игры, как и дарк соулсы. Причина, по которой Пиноккио не супер успех - это его вторичность по отношению к играм фромам, где оригинальных идей и механик минимум, а не высокая сложность.
Я за такой подход, если на месте остаётся оригинальный хардкорый уровень сложности но можно так же выбрать уровень по ниже.
Пару человек на пегаче поныло да и хрен с ним, как будто кого то к чему то принуждали
Для меня нет проблем, если оставят тот же самый оригинальный уровень на котором я проходил и добавят к нему более лёгкие, я сам много раз хотел сбросить сложность на боссе Лаксазия, потому как у неё на 2 фазе реально не по жанру махач начинается а в каком нибудь слэшаре по типу ДМС, мне хотелось взять Дантэ и тогда её убить.)))), но сейчас я могу просто сменить сложность и хорошо, правильно сделали, если я не могу убить босса за 30-50 попыток то зачем мне так мучится? Я просто сменю сложность на более лёгкую и пройду этого босса.
Всегда в игры гамаю на самом простом уровне.
Вся "сложность" игр - увеличение хп и атаки врагов, не более. Никакого улучшенного интеллекта, внезапных атак, взаимодействия, запоминания действий игрока. Зачем мне ставить хард? Чтобы бить врага 100 раз вместо 10?
Может, потому что не хочется разбираться в механиках и думать, а на лёгком уровне всё прощается. Обычно так играют те, кому лень вникать, или кто просто хочет пройти игру как фильм — без особого участия. Но не надо потом делать вид, будто сложность — это просто цифры. Любой нормальный игрок хотя бы на среднем уровне играет, чтобы почувствовать баланс и хоть какой-то вызов. А ныть про ХП врагов — это как жаловаться, что в шахматах фигуры слишком много ходов делают. Крч чел ты е*учий казуал.
Ну в пинокио и на лайте игра не такая уж и изи
Для меня это был самый сложный соулс, я больше страданий получил чем удовольствия от игры, длц я точно играть не стану
Все просто, разрабы хотят больше денег а как их получить охватить большую аудиторию а как охватить большую аудиторию сделать игру доступней, а как сделать игру доступней добавить выбор сложности. А мнение больных фанатов хардкора уже нормальный мир не волнует, вот увидите и ваша любимая форм софтвер так же придет и добавит выбор сложности в игра
Правильно, зачем заморачиваться с балансом? Они же не дебилы, как FromSoftware. Ща выпустят лёгкую сложность и миллиарды хлынут играть.
точно он кретин
В этот труп пинокио еще кто-то играет? 1 раз прошел и удалил, ибо больше в игре делать нечего
// Nick Lastlegaldrug
Вместо уровней сложности, лучше бы добавили функцию скипования некоторых врагов.
В игре изначально низкая сложность была, о какой высокой вообще говорят?
поэтому этот шаг разработчика получил много ненависти, и это справедливо.
Хоспади как достали эти ущербные культисты - типа мы играем в соулсы, мы крутые геймеры пук пук пук.
Мне нравятся соулсы за их атмосферу, но тратить свою жизнь на уклонения, изучение приемов босссов, времени нет, я не ущербный школьник, у которого дохрена времени, у мнея работа есть и друзья, поэтому я в соулсы играю с помощью читов, на бесмертие. И считаю это нормально, потому что персонаж в игре тоже бесмертен, все время переождается.
Добавление уровня сложности здравая идея, которую миядзаки зассал добавить, дабы не слить весь хайп к серии