Игроки недовольны новым обновлением настроек сложности Lies of P

Многие считают Lies of P лучшей игрой Soulslike, и на то есть много причин. Это блестящая игра, которую даже сравнивали с легендарной игрой Bloodborne.

Конечно, эта игра, как и другие Souls-подобные игры, довольно сложная, но разработчик пошел на спорный шаг. Студия Round 8 добавила режим сложности, что возмутило многих фанатов и привело к спорам.

Добавленные варианты сложности не подходят для соулс-игр, и это само собой разумеется. Именно поэтому этот шаг разработчика получил много ненависти, и это справедливо.

Lies of P получает свой первый DLC, который включает около 30 часов дополнительного контента. Так что будет много новых боссов и, конечно, гораздо больше материала для исследования. Также будет режим «Босс-раш» и настройки сложности, которые фэндом просто ненавидит.

Еще в 2023 году директор Lies of P сказал: «Мы считаем, что в играх в стиле Souls не должно быть вариантов сложности». Так что же изменилось сейчас? Игра получила довольно теплый прием от фэндома, так почему же настройки, которые снижают сложность, не могут быть поняты фэндомом.

По моему мнению, опция «по умолчанию/без сложности» заставляет меня играть в игру такой, какая она есть. Я бы никогда не попробовал Nameless Puppet 30 раз, прежде чем победить. Просто установил бы уровень сложности на легкий после 2 или 3 попыток. Никакого большого ажиотажа для меня, когда я выигрываю. - фанат

Эти новые настройки напрямую противоречат тому, что режиссер сказал фанатам еще в 2023 году. Хотя некоторые фанаты считают, что разработчик поступил правильно, подробно объяснив, что он нацелен на более широкую аудиторию, это просто лишает игру сути соулс-лайк.