Lies of P достигла отметки в 7 миллионов игроков

Souls-подобная Lies of P от NEOWIZ оказалась огромным дебютным успехом для студии: менее чем за месяц после её успешного релиза было продано более 1 миллиона копий. Теперь студия привела новые данные об игре. Как сообщается на официальном аккаунте игры, Lies of P уже достигла 7 миллионов игроков, считая как тех, кто купил, так и тех, кто играл в неё благодаря сервису подписки Game Pass.

Lies of P — это экшн-игра в жанре Souls, вдохновленная известной историей о Пиноккио, действие которой разворачивается в мрачном городе Крат, вдохновленном прекрасной эпохой. Когда-то красивый город, Крат превратился в кошмар: смертоносные марионетки сходят с ума, а землю охватывает чума. Играйте за марионетку, которая должна пройти через город в своем неутомимом путешествии, чтобы найти Джеппетто и, наконец, стать человеком.

Lies of P представляет собой элегантный мир, полный напряжения, глубоких боев и систем настройки персонажей, а также увлекательную историю с интересными вариантами повествования, где чем больше лжи говорится, тем более человечным становится Пи.

Lies of P доступна для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S в дополнение к подписке Game Pass.