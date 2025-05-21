Lies of P получит настройки сложности и режимы Boss Rush

Neowiz хочет привлечь больше игроков, поэтому они решили отреагировать на полученные отзывы о Lies of P, в частности от игроков и даже сотрудников, которые просили добавить варианты сложности для игры, рассказал продюсер игры.
Внося изменения и вводя уровни сложности, они надеются охватить разные типы игроков. Это будет сделано одновременно с выходом дополнения Overture, что снова повысит популярность Lies of P.
«Руководство бабочки» и «Пробужденная марионетка» — новые уровни сложности, которые будут представлены в обновлении, сопровождающем Lies of P: Overture. «Легендарный Сталкер» — так будет называться уровень сложности по умолчанию основной игры и расширения.
Помимо новых сложностей и расширения, Lies of P получит режимы Boss Rush, в которых вам предстоит сразиться со всеми основными врагами в игре. Режим «Воспоминания о битве» включает в себя пять уровней сложности. Уровни 1, 2 и 3 доступны сразу, тогда как уровни 4 и 5 разблокируются только после завершения предыдущего. Каждый уровень изменяет характеристики боссов.
В дополнении также будет представлен режим «Марш смерти», в котором игроки попытаются победить как можно больше боссов с ограниченным запасом здоровья и предметов. В обоих режимах будут представлены уникальные награды, которые пока не анонсированы.
Дополнение Lies of P: Overture выйдет этим летом на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.
Ввод уровней сложности в souls-like игру...
Вон в Казане играю на базовой сложности. Япут жестко, но я даже и не думаю опускать сложность. Ибо да, смысла в этом нет. Поэтому, может кто-то хочет больше по сюжету сыграть))) ах да, соулслайк и сюжет)) Как мне кажется, когда пройдешь на облегченном режиме, то, явно, будет не полное удовлетворение. И все равно, следующее прохождение начнешь на обычном режиме.
Началось!
вот в елдинге надо было вводить босс раш
Пусть вернут жопо-раздерательный уровень сложности, который был на релизе(или хотя-бы дадут возможность его выбрать), сейчас перепроходя игру под ДЛС я тупо засыпаю и умираю порой из-за КАМЕРЫ или потому-что сиганул куда-то в ямку блин. Боссы это вообще словно я к ним на чаепитие пришел . Даже почти в самом начале огромная дура которая ходит в ядовитом озере, крутилась как бальная и быстро передвигалась(хоть и с 3х этажный дом), а тут что? Стал посередке и тупо курить ушел и пофиг... Все БОССЫ, кроме возможно самого последнего, тупо нерфанутые что-бы видимо даже аутист прошел игру.
Ну в No Rest For The Wicked тоже планируют в следующем хотфиксе добавить уровни сложности.