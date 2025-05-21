Lies of P получит настройки сложности и режимы Boss Rush

Neowiz хочет привлечь больше игроков, поэтому они решили отреагировать на полученные отзывы о Lies of P, в частности от игроков и даже сотрудников, которые просили добавить варианты сложности для игры, рассказал продюсер игры.

Внося изменения и вводя уровни сложности, они надеются охватить разные типы игроков. Это будет сделано одновременно с выходом дополнения Overture, что снова повысит популярность Lies of P.

«Руководство бабочки» и «Пробужденная марионетка» — новые уровни сложности, которые будут представлены в обновлении, сопровождающем Lies of P: Overture. «Легендарный Сталкер» — так будет называться уровень сложности по умолчанию основной игры и расширения.

Помимо новых сложностей и расширения, Lies of P получит режимы Boss Rush, в которых вам предстоит сразиться со всеми основными врагами в игре. Режим «Воспоминания о битве» включает в себя пять уровней сложности. Уровни 1, 2 и 3 доступны сразу, тогда как уровни 4 и 5 разблокируются только после завершения предыдущего. Каждый уровень изменяет характеристики боссов.

В дополнении также будет представлен режим «Марш смерти», в котором игроки попытаются победить как можно больше боссов с ограниченным запасом здоровья и предметов. В обоих режимах будут представлены уникальные награды, которые пока не анонсированы.

Дополнение Lies of P: Overture выйдет этим летом на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.