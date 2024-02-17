Из Lies of P официально удалили защиту Denuvo: все будущие обновления и DLC будут доступны в сети в день релиза

Недавно с игрой Lies of P произошли интересные вещи: судя по всему, разработчики случайно опубликовали незащищенный EXE-файл предназначенный для внутренней отладки, а затем и вовсе выпустили еще одно обновление без защиты Denuvo уже на обычном EXE-файле.

Тем не менее, до сих пор были непонятны дальнейшие планы разработчиков касательно защиты в данной игре: многие пользователи предполагали, что даже несмотря на то, что игра стала доступна в сети, разработчики не откажутся от защиты игры, поскольку для нее уже было анонсировано как минимум одно крупное DLC, а разработчики не стали убирать упоминание защиты Denuvo со страницы игры.

Однако похоже, что опасения были напрасны: вчера разработчики официально убрали упоминание защиты Denuvo со страницы игры в Steam - таким образом, все последующие дополнения и обновления для игры теперь точно будут доступны в сети в день релиза.

Судя по опубликованным артам от разработчиков, действие в предстоящем дополнении развернется на корабле. Игра уже доступна на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X.