Из Lies of P официально удалили защиту Denuvo: все будущие обновления и DLC будут доступны в сети в день релиза

Недавно с игрой Lies of P произошли интересные вещи: судя по всему, разработчики случайно опубликовали незащищенный EXE-файл предназначенный для внутренней отладки, а затем и вовсе выпустили еще одно обновление без защиты Denuvo уже на обычном EXE-файле.
Тем не менее, до сих пор были непонятны дальнейшие планы разработчиков касательно защиты в данной игре: многие пользователи предполагали, что даже несмотря на то, что игра стала доступна в сети, разработчики не откажутся от защиты игры, поскольку для нее уже было анонсировано как минимум одно крупное DLC, а разработчики не стали убирать упоминание защиты Denuvo со страницы игры.
Однако похоже, что опасения были напрасны: вчера разработчики официально убрали упоминание защиты Denuvo со страницы игры в Steam - таким образом, все последующие дополнения и обновления для игры теперь точно будут доступны в сети в день релиза.
Судя по опубликованным артам от разработчиков, действие в предстоящем дополнении развернется на корабле. Игра уже доступна на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X.
умнички, ещё бы так со всех других игр, особенно Атомного Сердца.
Во во
Купи и не парься
В Стиме в СНГ недоступно, ВК помойку не предлагать, так что только пиратить...
Купил на НГ праздниках по скидке, кстати игра класс
Если есть халява - зачем за нее платить? Или ты если видишь в магазине акцию 2 товара по цене 1, то ты требуешь продать тебе оба по фулл прайсу? Соболезную.
ну один раз обосрались и уже смысла нету в защите
У фанатов Denuvo траур.
а такие есть?
вон XeNTRoN один из них походу
Игра слабенькая. Уже нет смысла держать её под защитой)
Сгорел сарай, гори и хата)
Мне одному кажется, что это было сделано намеренно сбой в обновлении, и взлом игры здесь можно устроить теорию о том, кто то ждал этого и где то в серверной, или студии кому то дали деньжат на то что бы закрыть глаза и пойти на перекур, пока патчь ставился и сервак посидел покурил пару минут, пока люди из темной стороны интернета залезли на сервак, и сделали своё дело наверное я просто параноик, и это всё бред но я уверен из половины этих слов, что то по истине может быть правдой.
Даром не нужно это, кто то ещё с бладборном сравнивал это, это как лук с яблоком сравнивать.
Прикольно, это они молодцы. Впрочем, так как игра продаётся в России, то пиратить я её не буду. Дождусь выхода полной версии и куплю.
Уважение!
"так как игра продаётся в России, то пиратить я её не буду."
Уважаю такой подход, дюже правильное решение.
p.s. Имхо, хорошие игры нужно покупать, а не радоваться возможности их воровать. Если нет денег на покупку, то тем, кто ворует игры, не стоит этим гордиться, это пипец как глупо и лишь показывает, кто есть кто.
Надеюсь сидишь на официально купленной лицензионной винду? Вся музыка, что у тебя есть на носителях - куплена у официального дистрибьютора?
а ты уже платишь за воздух которым дышишь?)
Зачем они это сделали не понятно.
Потому что, то что попало в сеть уже не удалить, народ выбирает всегда в основном халяву, если есть такая возможность и поэтому уже не имеет значения что игра все ещё продается...