Разработчики Lies of P случайно выложили обновление без защиты Denuvo

Как стало известно, сегодня разработчики из студии Neowiz Game по всей видимости совершили большую оплошность: они выложили в сеть обновление для игры Lies of P с незащищенным EXE-файлом игры весом всего 133 МБ.

Судя по тому, что на странице игры в Steam по-прежнему указано, что в игре используется защита Denuvo - вряд ли это было запланированным шагом со стороны издателя игры. На это намекает и то, что незащищенный EXE называется LOP-Win64-Test и скорее всего предназначался для внутреннего тестирования игры, но его забыли удалить из сборки перед выпуском обновления.

Обновление: по всей видимости разработчики поняли всю бессмысленность сохранения Denuvo после утекшей в сеть незащищенной версии игры, поэтому выпустили еще одно обновление, в котором окончательно удалили защиту на сей раз и с основного EXE-файла, вес которого теперь составляет 118 МБ.

В Lies Of P рассказывается мрачная история Пиноккио: некогда прекрасный город Крат превратился в ад, и Пиноккио придется найти мистера Джеппетто, чтобы разгадать тайну случившегося. Игра уже доступна на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X.