Разработчики Lies of P случайно выложили обновление без защиты Denuvo

Как стало известно, сегодня разработчики из студии Neowiz Game по всей видимости совершили большую оплошность: они выложили в сеть обновление для игры Lies of P с незащищенным EXE-файлом игры весом всего 133 МБ.
Судя по тому, что на странице игры в Steam по-прежнему указано, что в игре используется защита Denuvo - вряд ли это было запланированным шагом со стороны издателя игры. На это намекает и то, что незащищенный EXE называется LOP-Win64-Test и скорее всего предназначался для внутреннего тестирования игры, но его забыли удалить из сборки перед выпуском обновления.
Обновление: по всей видимости разработчики поняли всю бессмысленность сохранения Denuvo после утекшей в сеть незащищенной версии игры, поэтому выпустили еще одно обновление, в котором окончательно удалили защиту на сей раз и с основного EXE-файла, вес которого теперь составляет 118 МБ.
В Lies Of P рассказывается мрачная история Пиноккио: некогда прекрасный город Крат превратился в ад, и Пиноккио придется найти мистера Джеппетто, чтобы разгадать тайну случившегося. Игра уже доступна на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X.
Случайности не случайны
"Случайно" спасибо за такую "случайность" обязательно чисто случайно попробую
Я вообще не понимаю зачем разрабы ставят в игры Denuvo которая замедляет игру и т.д, так еще и платят за это от 100к $. Только не надо говорить что это против пиратов я в это не верю, если игра достойная её будут покупать ради своей коллекции или чтобы подеражть студию разрабов. Вот живой пример hogwarts legacy взломали за 2 дня что-ли, и это разве помешало продать игру 20кк+?
Нужно проводить исследования с большой выборкой.По одному Поттеру такие выводы делать не стоит.Даже если 10 ещё таких игр приведешь в пример,это тоже ничего не значит.
Взломала за 7 дней вроде и остальное 6 дней бета-тест, всего 13 дней.
ничего дэнува не замедляет, чтобы ощутить присутствие дэнуыв это нужно иметь не комп, а ведро галимое. На нормальной системе есть дэнува или нет вообще никак не чувствуется. У меня куча игр лицушных и когда защита удалялась разрабами самостоятельно это никак не повлияло на то как игра работает
ну ты слепой в ютубе куча тестов по этому поводу денува может убавить фпс или добавить фризи это факт и не важно какое у тебя железо
мне срать на все тесты ютуба, я у себя проверял и игры что с дэнувой, что без работают одинаково, даже когда её потом разрабы сами удаляли у меня ничего не менялось. если у проца хотя бы 8 ядер/16 потоков с нормальной скоростью на один поток, то никакой разницы не ощутишь и это даже при том, что у меня ртх 4090
Разрабы LoP случайно выложили, разрабы Рыцарей Готэма СЛУЧАЙНО выложили, еще кто-то там СЛУЧАЙНО ВЫКЛАДЫВАЛ ^_^ дадада все это
Какой смысл в Denuvo, если это никак не влияет на продажи игр. Если игра достойная, то ее в любом случае будут покупать (самый яркий недавний пример - БГ3), а если игра - кал, то наличие или отсутствие Denuvo не поможет (например Forspoken, в которой денува изначально была, а потом ее убрали, но продаж сильно больше не стало)
прошёл Форспокен с удовольствием, нормальная игрушка кстати, просто очень требовательная к железу
Как же хороши такие случайности почаще бы так
Пора приобщиться:)
Сейчас случайностей в таком не бывает ! )))
И чо?
нууу что ж... получается теперь можно поиграть)
Я искренне не понимаю зачем нужна денува в игре которая с релиза в геймпасе. Издатель игры вообще оторван от реальности?
Я в целом не понимаю смысла в денуво, если она позволяет активировать игру бесчисленное количество компьютеров на одном аккаунте. Раньше качал пиратки, щас покупаю оффлайн активации за 40 рублей, а система защиты мне никаких палок в колеса не вставляет, а на нее тратят ресурсы игры и ресурсы разработчиков.
Справедливости ради, денува за определенный период позволяет активировать игру только на 5 пк, плюс эта лицензия может слететь из-за обновления винды к примеру. Из-за этого оффлайн активация стоит не 4 рубля а целых 10)
где качать?!
Видимо этих разработчиков теперь обдерут до нитки и хорошо если повезет не сесть, так как ущерб они нанесли не маленький, а в Корее с этим строго...