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Lies Of P 19.09.2023
6.8 214 оценок

Новый трейлер Lies of P демонстрирует разнообразное оружие

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monk70
Новости

Сегодня Neowiz и Round 8 Studio выпустили новый трейлер игрового процесса Lies of P, посвященный оружию и системе сборки оружия. Совершенно очевидно, что многие видели сходство между этой игрой и Bloodborne от FromSoftware, и сегодняшний трейлер еще больше подчеркивает это сравнение, если оно вообще возможно.

Weapon Assemble позволяет комбинировать оружие, и хотя это, возможно, не совсем та же система, что и в любимой игре FromSoftware, она определенно кажется достаточно близкой, чтобы стать достойной заменой. Трейлер демонстрирует множество комбинаций и то, как они работают в бою, и снова создается ощущение, что вы смотрите Bloodborne с немного менее мрачным сеттингом и значительно более красивым главным героем.

Lies of P выйдет 19 сентября на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
bohdan2015

больше врагов в "одной точке", omg как это тупо выглядит когда двое врагов стоит друг за другом или вообще "сливаются")

парирование сила, походу перекаты всё также "бесполезные")

2
HoganHog

Нормаааально, сразу по размерам дрынов понятно кто игру делает. Я так понял в игре зелёного цвета не будет😁

2
fox nemets

Очень жду!!!

1