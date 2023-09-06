Новый трейлер Lies of P демонстрирует разнообразное оружие

Сегодня Neowiz и Round 8 Studio выпустили новый трейлер игрового процесса Lies of P, посвященный оружию и системе сборки оружия. Совершенно очевидно, что многие видели сходство между этой игрой и Bloodborne от FromSoftware, и сегодняшний трейлер еще больше подчеркивает это сравнение, если оно вообще возможно.
Weapon Assemble позволяет комбинировать оружие, и хотя это, возможно, не совсем та же система, что и в любимой игре FromSoftware, она определенно кажется достаточно близкой, чтобы стать достойной заменой. Трейлер демонстрирует множество комбинаций и то, как они работают в бою, и снова создается ощущение, что вы смотрите Bloodborne с немного менее мрачным сеттингом и значительно более красивым главным героем.
Lies of P выйдет 19 сентября на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.
больше врагов в "одной точке", omg как это тупо выглядит когда двое врагов стоит друг за другом или вообще "сливаются")
парирование сила, походу перекаты всё также "бесполезные")
Нормаааально, сразу по размерам дрынов понятно кто игру делает. Я так понял в игре зелёного цвета не будет😁
Очень жду!!!