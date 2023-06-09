Опубликованы расширенные системные требования к ПК Lies of P ©

Южнокорейский разработчик Neowiz поделился системными требованиями своей грядущей игры Lies of P. В отличие от недавних выпусков, у нее довольно скромные требования к оборудованию. Для 4K Ultra (60 кадров в секунду) вам понадобится GeForce RTX 3070 Ti или Radeon RX 6800 XT вместе с четырехъядерными процессорами Core i3-6300 или Ryzen 3 1200, выпущенными еще в 2016 году. Конечно, эти цифры будут достигнуты только при использовании FSR или DLSS.

Для 100 кадров в секунду при разрешении 4K Ultra вам понадобится Radeon RX 7900 XTX или GeForce RTX 4080 с FSR или DLSS. Требования к ЦП остаются скромными с Core i7-8700 или Ryzen 5 3600 для 120 кадров в секунду. При разрешении 1440p Ultra вам понадобится GeForce RTX 2060 Super или Radeon RX 6600 XT для 60 кадров в секунду и GeForce RTX 3080 Ti или Radeon RX 6950 XT для 144 кадров в секунду. Требования к ЦП остаются прежними, поскольку вызовы отрисовки остаются измененными.

Наконец, геймерам с разрешением 1080p потребуется GeForce GTX 1660 или Radeon RX 6500 XT для 60 FPS Ultra и GeForce RTX 3060 Ti или Radeon RX 6750 XT для 1440p Ultra.

Демо-версия Lies of P уже вышла в Steam, а полноценный запуск запланирован на сентябрь.