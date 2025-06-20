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Lies Of P 19.09.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8 1 431 оценка

Продажи Lies of P превысили 3 миллиона копий

AceTheKing AceTheKing

Lies of P от студии Round8 и издателя NEOWIZ достигла нового коммерческого рубежа - общее количество проданных копий превысило три миллиона. Эти цифры особенно впечатляют, если учесть, что ещё в октябре 2023 года было продано около миллиона копий, что означает рост продаж на два миллиона за последние полтора года.

Вклад в успех проекта внесло недавнее дополнение Overture, которое вышло 7 июня и подстегнуло интерес к игре. Стоит отметить, что помимо прямых продаж, игра получила широкое распространение через сервис подписки Game Pass.

Благодаря этому общее количество игроков, познакомившихся с проектом, включая подписчиков, превысило семь миллионов человек за первые пять месяцев после релиза. Эти показатели демонстрируют устойчивый коммерческий успех и растущую популярность игры среди поклонников жанра.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Yoshemitsu

Вау! Это ж как и Stellar Blade. 3 миллиона.

Только без сисек жоп и восторженного воя девственников.

3
AlluringJake

Когда там полное издание игры на дисках выйдет?

211186

Игра оч достойная, прошел ее на релизе по геймпасс с удовольствием. Гораздо проще аналогов соулсов