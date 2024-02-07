Скоро для Lies of P выйдет новое обновление: игра получит бесплатные предметы из Wo Long Fallen Dynasty

Сегодня студия Neowiz Games объявила о том, что скоро для игры Lies of P выйдет новое обновление - это случится 14 февраля. В обновлении состоится коллаборация с другой игрой - Wo Long: Fallen Dynasty. В рамках данного обновления игроки получат бесплатные тематические предметы и броню, а именно:
- Azure Dragon Crescent Glaive;
- Armor of the Honorable;
- Bandana of the Honorable.
Компания так же опубликовала трейлер, посвященный данной необычной коллаборации. При этом Wo Long: Fallen Dynasty вчера тоже получила новый патч - правда он был приурочен к выходу Complete Edition.
В Lies Of P рассказывается мрачная история Пиноккио: некогда прекрасный город Крат превратился в ад, и Пиноккио придется найти мистера Джеппетто, чтобы разгадать тайну случившегося. Игра уже доступна на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X.
Трудная игруха очень даже