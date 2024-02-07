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Lies Of P 19.09.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.4 537 оценок

Скоро для Lies of P выйдет новое обновление: игра получит бесплатные предметы из Wo Long Fallen Dynasty

AceTheKing
Новости

Сегодня студия Neowiz Games объявила о том, что скоро для игры Lies of P выйдет новое обновление - это случится 14 февраля. В обновлении состоится коллаборация с другой игрой - Wo Long: Fallen Dynasty. В рамках данного обновления игроки получат бесплатные тематические предметы и броню, а именно:

  • Azure Dragon Crescent Glaive;
  • Armor of the Honorable;
  • Bandana of the Honorable.

Компания так же опубликовала трейлер, посвященный данной необычной коллаборации. При этом Wo Long: Fallen Dynasty вчера тоже получила новый патч - правда он был приурочен к выходу Complete Edition.

В Lies Of P рассказывается мрачная история Пиноккио: некогда прекрасный город Крат превратился в ад, и Пиноккио придется найти мистера Джеппетто, чтобы разгадать тайну случившегося. Игра уже доступна на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
EvgeniiV

Трудная игруха очень даже

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