Состоялся релиз дополнения Lies of P: Overture

На Summer Game Fest объявили о релизе Lies of P: Overture — приквела к мрачной ролевой игре, вдохновлённой историей Пиноккио. Анонс сопровождался атмосферным трейлером, в котором разработчики продемонстрировали гнетущую эстетику новых локаций и обещали множество свежего контента.

Overture открывается игрокам, достигшим девятой главы оригинальной игры. Это полноценное сюжетное дополнение рассчитано на 15–20 часов прохождения и предложит новые зоны, врагов, оружие и ранее не реализованные идеи студии. Это не просто набор бонусов — это отдельная история, закладывающая фундамент событий Lies of P.

Одновременно с релизом DLC разработчики выпустили обновление для основной игры, которое добавляет три уровня сложности. Прежняя сложность станет стандартной, к ней добавятся облегчённый и более хардкорный режимы. Они доступны всем игрокам, вне зависимости от покупки Overture.

Для фанатов Lies of P это отличная возможность вернуться в его изломанный мир — с новыми испытаниями и ещё большей глубиной.