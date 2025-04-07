Показ геймплея Marathon от Bungie состоится 12 апреля

12 апреля в 20:00 по московскому времени Bungie проведёт долгожданную геймплейную демонстрацию шутера Marathon. Это первая крупная презентация проекта с момента его анонса, и фанаты студии, создавшей Halo и Destiny, с нетерпением ждут подробностей.

Хотя содержание показа пока держится в секрете, многие надеются, что разработчики раскроют хотя бы ориентировочную дату релиза. Также ожидается, что журналисты и блогеры поделятся своими впечатлениями вскоре после окончания трансляции.

Согласно странице игры в Steam, Marathon получит полную русскую локализацию. Релиз намечен на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X