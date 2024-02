Ранний доступ симулятора жизни Life By You перенесли на июнь

Издатель Paradox объявил, что выпуск раннего доступа Life By You, главного конкурента The Sims, отложен еще на три месяца. Первоначально игра должна была выйти в следующем месяце, 5 марта, но теперь она выйдет в раннем доступе 4 июня, что, по словам разработчиков Paradox Tectonic, позволит им «улучшить визуальные эффекты человеческих персонажей и еще больше улучшить игровой процесс».

Генеральный менеджер студии Paradox Tectonic Род Хамбл более подробно рассказывает о том, чего игроки теперь могут ожидать от Life By You, когда она выйдет в июне, в видеообновлении ниже. Он также говорит, что они на какое-то время приостановят предварительные заказы, а также предложат возврат средств тем, кто уже вложил за них деньги. Более подробную информацию о том, как решить эту проблему, можно найти на странице часто задаваемых вопросов на их веб-сайте. .

В качестве дальнейших извинений пара наборов предметов, которые раньше были эксклюзивными для предварительных заказов — пакеты «Life Begins» и «Nightlife Vibes» — теперь также будут доступны всем игрокам на протяжении всего периода раннего доступа.

Это вторая задержка выхода Life By You с тех пор, как о нем было впервые объявлено в начале прошлого года. Её выпуск в раннем доступе первоначально должен был произойти в сентябре прошлого года, но затем был отложен до марта этого года, чтобы обеспечить «более надежный опыт сразу после запуска», сказал тогда Хамбл. Очевидно, что он еще недостаточно надежен для публичного использования, отсюда и дополнительная задержка.