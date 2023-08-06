Разработчики симулятора жизни Life By You рассказали про покупку и обмен автомобилей

Несмотря на то, что ранний доступ к игре Life By You до марта 2024 года, Paradox Tectonic не сбавляет темпа, публикуя превью геймплея игры в мини-дневнике разработчиков.
На этот раз старший гейм-дизайнер Габриэль рассказывает о том, как игроки смогут покупать и обменивать автомобили в игровом автосалоне. Кроме того, последние кадры посвящены тому, чтобы продемонстрировать небольшой фрагмент игры.
Life by You, разрабатываемая Paradox Tectonic и издаваемая Paradox Interactive, представляет собой игру-симулятор жизни, которая войдет в ранний доступ в следующем году.
Интересно что хочет предложить создатель этого проекта игрокам чего не сделали в The Sims
Ну разраб одобряет порно моды.
Для симов есть порно моды, наркота, проституция и другие радости жизни. Life By You изобретает велосипед :) Но, удачи им! А мы, посмотрим что будет на выходе.
Ну только эти разрабы говорили что не против, и типо это хорошо.
Можно ли будет устраивать дтп интересно
Ну где же этот шикарнейший комментарий, почему я его не видел ? Ну ладно я сам его напишу
А пердеть в игре можно будет ? Если нет, то нереалистично ))))
Сделали бы подобную иру с онлаином на 1000 человек с пьянками и гулянками , отношениями и прочеи едренои батоной