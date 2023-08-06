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Life By You 05.03.2024
6.4 68 оценок

Разработчики симулятора жизни Life By You рассказали про покупку и обмен автомобилей

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monk70
Новости

Несмотря на то, что ранний доступ к игре Life By You до марта 2024 года, Paradox Tectonic не сбавляет темпа, публикуя превью геймплея игры в мини-дневнике разработчиков.

На этот раз старший гейм-дизайнер Габриэль рассказывает о том, как игроки смогут покупать и обменивать автомобили в игровом автосалоне. Кроме того, последние кадры посвящены тому, чтобы продемонстрировать небольшой фрагмент игры.

Life by You, разрабатываемая Paradox Tectonic и издаваемая Paradox Interactive, представляет собой игру-симулятор жизни, которая войдет в ранний доступ в следующем году.

5
7
Life By You
05.03.2024
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Odesseet

Интересно что хочет предложить создатель этого проекта игрокам чего не сделали в The Sims

1
Юрец Одесса

Ну разраб одобряет порно моды.

0
Panzerfaust316 Юрец Одесса

Для симов есть порно моды, наркота, проституция и другие радости жизни. Life By You изобретает велосипед :) Но, удачи им! А мы, посмотрим что будет на выходе.

1
Юрец Одесса Panzerfaust316

Ну только эти разрабы говорили что не против, и типо это хорошо.

0
Madiark

Можно ли будет устраивать дтп интересно

0
alik12345

Ну где же этот шикарнейший комментарий, почему я его не видел ? Ну ладно я сам его напишу

А пердеть в игре можно будет ? Если нет, то нереалистично ))))

0
Антидепрессант Док

Сделали бы подобную иру с онлаином на 1000 человек с пьянками и гулянками , отношениями и прочеи едренои батоной

-2