Создатели Life by You перепробовали всё, чтобы избежать отмены

Бывший разработчик Life by You рассказал о своем опыте работы над теперь отмененным симулятором жизни, который, по его словам, был «сильным проектом, готовым к запуску для большой аудитории». В LinkedIn дизайнер Виллем Делвенталь поделился своими мыслями о, казалось бы, внезапной отмене Life by You. Он также сказал, что его «предупредили не писать ничего» об этом, поскольку это может навредить его карьере или даже повлечь за собой судебные иски.

По словам Делвенталя, дела у Life by You шли «чрезвычайно хорошо», значительно превзойдя важный «внутренний показатель», а также получив «большой палец вверх за несколько недель до запуска». Делвенталь продолжает говорить, что, несмотря на эти обнадеживающие признаки, Paradox Tectonic сообщили «за две недели до релиза», что игра все-таки не будет выпущена.

Затем команда узнала, что студия будет закрыта, и что все они потеряют работу «через публичное объявление», так что, похоже, не было никаких внутренних предупреждений до того, как Paradox вчера опубликовала сообщение о закрытии Tectonic.

По словам Делвенталя, ему или его команде не сообщили причину закрытия Life by You; вместо этого, по его словам, разработчики «провели месяц в чистилище», пробуя все: от поиска потенциальных новых покупателей до «перехода к инди», чтобы спасти Life by You.

Довольно загадочно Делвенталь говорит, что у него есть догадки о том, что произошло с Life by You за кулисами, и что, хотя «некоторые из них понятны», многие — нет. Он завершает, говоря, что он довольно зол на ситуацию с Life by You, и что индустрия стала местом, где AA-игра, которая «выдает больше, чем ожидалось», может быть закрыта за две недели до запуска.