Создатели Life by You перепробовали всё, чтобы избежать отмены

Бывший разработчик Life by You рассказал о своем опыте работы над теперь отмененным симулятором жизни, который, по его словам, был «сильным проектом, готовым к запуску для большой аудитории». В LinkedIn дизайнер Виллем Делвенталь поделился своими мыслями о, казалось бы, внезапной отмене Life by You. Он также сказал, что его «предупредили не писать ничего» об этом, поскольку это может навредить его карьере или даже повлечь за собой судебные иски.
По словам Делвенталя, дела у Life by You шли «чрезвычайно хорошо», значительно превзойдя важный «внутренний показатель», а также получив «большой палец вверх за несколько недель до запуска». Делвенталь продолжает говорить, что, несмотря на эти обнадеживающие признаки, Paradox Tectonic сообщили «за две недели до релиза», что игра все-таки не будет выпущена.
Затем команда узнала, что студия будет закрыта, и что все они потеряют работу «через публичное объявление», так что, похоже, не было никаких внутренних предупреждений до того, как Paradox вчера опубликовала сообщение о закрытии Tectonic.
По словам Делвенталя, ему или его команде не сообщили причину закрытия Life by You; вместо этого, по его словам, разработчики «провели месяц в чистилище», пробуя все: от поиска потенциальных новых покупателей до «перехода к инди», чтобы спасти Life by You.
Довольно загадочно Делвенталь говорит, что у него есть догадки о том, что произошло с Life by You за кулисами, и что, хотя «некоторые из них понятны», многие — нет. Он завершает, говоря, что он довольно зол на ситуацию с Life by You, и что индустрия стала местом, где AA-игра, которая «выдает больше, чем ожидалось», может быть закрыта за две недели до запуска.
Как послушаешь, так все отменённые игры это шедевры скрытые.
А по трейлерам и геймплею, который показывали, игра выглядела как шлак за три копейки.
Ну, вполне возможно, что EA как-то наехала. Бесконечные DLC для Sims 4 им довольно неплохо помогают держаться на плаву, потому что их покупают пачками, как тот же FIFA, что каждый год выпускают за новую цену. А тут появляется конкурент, и дело не в качестве, а в том, что он от большой компании, которая может себе позволить впечатляющий уровень рекламы и тоже любит для своих игр плодить миллиард DLC. Вспомним, как «Майкрософт» за кулисами заставила Larian выпустить BG3 на месяц раньше, чтобы их айсберг не потопил Майкрософтовский Титаник под названием «Старфилд». Тот и так утонул, но кто ж тогда знал, что так и будет.
Каким образом, как вообще связаны ЕА и Парадоксы?)) Так бы корпорации любого конкурента на стадии анонса топили и других игр просто не было бы, лол. Все куда проще, в индустрии очередные изменения и Парадоксы вместо новых IP (которые непонятно еще взлетят или нет) решили сосредоточиться на старых и успешных. Не так давно они прилично обожглись с The Lamplighters League, хотя казалось бы, игра от создателей успешных Shadowrun Returns и Battletech.
Не Майкрософт, а Лариан сами уступили дату Старфилду, чтобы избежать конкуренции. Потом Майки в ноги падали Свену Винке, чтобы поскорее сделали порт для Иксбокс, даже согласились на урезание версии для Эски, хотя раньше придерживались правила, что версии для старшей и младшей консоли не должны отличаться в плане контента.
Скорее всего проблемы именно с симуляцией жизни,в симсе,особенно с модами чёрти что творится,и если старый и единственный в своём роде проект,с кучей фанатов не трогают,то на новую игру активисты могут наехать так,что издателю это дорого обойдётся.
Так по дневникам разрабов видно что все играбельно было
Даже если игра на самом деле не так хороша была как тут описывают. Все равно обидно что закрыли.
Симсу нужны конкуренты.
Ну, теперь надеяться на современный The Sims с кинемаграфичной картинкой и трассировкой лучей не стоит.
Так часто попадаются новости про отмену игр, закрытие студий и сокращения сотрудников. Пи*дец геймдев переживает тяжелейшие времена. А люди, которые учатся на разработчиков, сценаристов, художниеов, чтобы связать свою жизнь с играми, ведь видят эту ситуацию и наверняка сомневаются, а нужна ли им эта ненадëжная отрасль? Ладно у нас никогда особо не поддерживали разработку игр, а всë что на гос. уровне всë показуха и клоунада. Но видеть то, как даже за бугром, по крупицам разваливается огромная "империя", немного страшно))
Это происходит повсюду и во всех сферах деятельности. Людей отчуждают от результатов собственного труда так называемые "владельцы" - не имеющие фактического отношения к этим результатам. "Прелести" капитализма.
Тем кто смотрит дальше забора и слушает больше чем говорят из телевизора, уже давно страшно. Ведь по этим правилам работают и страны, только люди уже не работу теряют...
В любой сфере с этим столкнуться можно , но в творческих чуть шанс конечно выше уже , за счет конкуренции и не востребованности у студии их творения, просто мы на игрвых или новостных находимся форумах /cайтах читаем про игры и конечно нам об этом и пишут , но люди так же или теряют работы или меняют в других отраслях просто это не обсуждается или обсуждается в других источниках)