Фанаты Life is Feudal: MMO крайне негативно отреагировали на возрождение игры

Всегда неприятно, когда MMO или любая многопользовательская игра закрывается и навсегда уходит в тень. Такая судьба постигла средневековую песочницу на выживание Life is Feudal: MMO, которая вышла в ранний доступ в 2018 году, но закрылась спустя всего три года, очевидно, из-за финансовых проблем и разногласий между разработчиком Bitbox и издателем, Xsolla.



Поэтому можно ожидать, что ярые поклонники реалистичной средневековой MMO отреагируют с радостью и волнением, узнав, что у Life is Feudal появился новый издатель, который воскресит игру. Верно?



Не совсем. В официальном дискорде объявление о возрождении Life of Feudal от 30 мая было встречено 95 эмодзи "смех сквозь слезы", 74 "какашки", 62 "клоуна" и групповой попыткой написать слово S-C-A-M буквами эмодзи. Справедливости ради следует отметить, что было также 35 "больших пальцев вверх", что я объясняю искренней радостью людей (но также, возможно, некоторые из них не слишком внимательно читали объявление).



Так в чем же проблема? Почему фанаты не рады тому, что ММО получит новую жизнь?



Во-первых, это цена. Новый издатель Life Is Feudal, Long Tale Games, в настоящее время проводит плейтест, участие в котором стоит 20 долларов. Это не кажется чем-то запредельным, пока вы не поймете, что это не стоимость игры, а стоимость ежемесячной подписки.



20 долларов в месяц, это дороже, чем MMO, такие как World of Warcraft, или Eve Online, или PC Game Pass, или любая другая игровая подписка. И что вы получаете за эту цену - доступ к плейтесту. Ежемесячная подписка требуется даже тем, кто купил игру в Steam, когда она была в продаже и стоила от 30 до 100 долларов, в зависимости от версии.

Что дает подписка, тоже не совсем ясно. "Оформив подписку, вы будете ежемесячно получать бонусы и предметы, которые не нарушат игровой баланс", - говорится в анонсе. "Чем дольше ваша подписка, тем более существенными становятся эти бонусы. Мы предоставим больше информации об этой системе вознаграждений ближе к релизу игры". Т.е. они принимают за подписку 20 долларов в месяц сейчас, а информацию расскажут позже.



Есть и другие тревожные сигналы, помимо цены. На сайте нового издателя, Long Tale Games, говорится, что он "экспериментирует с вариантами восстановления и перезапуска игр" и "использует инновационные стратегии монетизации и новаторские методы привлечения пользователей" с "разнообразным портфолио", которое охватывает "от классических игр до web3".

В настоящее время в это "разнообразное" портфолио игр входит только Life is Feudal: MMO, но разговоры о web3, стратегиях монетизации и пресс-релиз, в котором говорится о планах добавить в Life is Feudal "динамическую экономическую систему", заставляют бить тревогу, что это одна из многочисленных попыток внедрить блокчейн в игры.



Если попытаться подписаться на плейтест, то он направит вас на сайт под названием Babka - "портал для безопасных платежей через web2 и web3 в ваших любимых играх, эксклюзивных дропов и революционной программы лояльности (скоро появится)". Это не то, на что с уверенностью можно выложить 20 долларов в месяц.



Печально, когда многопользовательская игра закрывается, и радостно, когда есть шанс, что она получит новую жизнь с новым издателем. Но крайний скептицизм фанатов Life is Feudal и все признаки того, что MMO собираются превратить в блокчейн-помойку, весьма обоснован. С такими "издателями" остается надежда лиш ьна фанатское возрождение, как это было с City of Heroes или Warhammer Online.