Life is Feudal: MMO вернулась ©

Если кто не помнит, Life is Feudal - это игра 2015 года, у которой были свои поклонники, но которая так и не стала успешной. В результате в начале 2021 года серверы были закрыты, и казалось, что игра уже никогда не вернется на рынок.

"Хардкорная и реалистичная Life is Feudal: MMO представляет средневековую жизнь в огромных масштабах. Игроки будут использовать навыки выживания, захватывающие RPG, процветающую экономику, создание сообществ, дипломатию и военные действия, чтобы выжить в неумолимом мире".

Но она возвращается - уже сегодня. С новыми разработчиками (Long Tale Games), новой базой данных (начинаете с нуля) и новыми надеждами на будущее.



Life is Feudal: MMO здесь работает по модели подписки (никаких микротранзакций, никакого магазина предметов, никакого NFT), но после активации специального кода (подробности здесь) вы можете в течение недели играть в Life is Feudal: MMO бесплатно. Если игра вам понравится, то вы сможете воспользоваться ежемесячной подпиской.



Life is Feudal: MMO содержит все элементы оригинала. Кроме того, планируется расширить игру новыми механиками и контентом, которых еще не было в игре.