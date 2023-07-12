Life is Feudal: MMO вернулась

Если кто не помнит, Life is Feudal - это игра 2015 года, у которой были свои поклонники, но которая так и не стала успешной. В результате в начале 2021 года серверы были закрыты, и казалось, что игра уже никогда не вернется на рынок.
"Хардкорная и реалистичная Life is Feudal: MMO представляет средневековую жизнь в огромных масштабах. Игроки будут использовать навыки выживания, захватывающие RPG, процветающую экономику, создание сообществ, дипломатию и военные действия, чтобы выжить в неумолимом мире".
Но она возвращается - уже сегодня. С новыми разработчиками (Long Tale Games), новой базой данных (начинаете с нуля) и новыми надеждами на будущее.
Life is Feudal: MMO здесь работает по модели подписки (никаких микротранзакций, никакого магазина предметов, никакого NFT), но после активации специального кода (подробности здесь) вы можете в течение недели играть в Life is Feudal: MMO бесплатно. Если игра вам понравится, то вы сможете воспользоваться ежемесячной подпиской.
Life is Feudal: MMO содержит все элементы оригинала. Кроме того, планируется расширить игру новыми механиками и контентом, которых еще не было в игре.
Удачи собрать хоть какую-нибудь аудиторию... Если хотите привлечь новых игроков и заявить о своём возвращении, то подписочная система, тем более по такой цене, самый глупый способ из всех
Игра суперская. Но они, по ходу, решили её вернуть ради того, чтоб окончательно закопать. Платная подписка, конечно же, в этом сильно поможет. По-моему, лучше уж было у китайцев её оставить.
Дебилы. Какая к черту подписка. Туда не донатил никто, а теперь они хотят подписку добавить. Проблема то игры не в этом